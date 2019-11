Conflit de la Poste Bastia-Cap Corse : Pour Michel Stefani "la direction provoque et joue le pourrissement du conflit

Après avoir attendu prés de 15 jours pour engager de véritables négociations avec les agents en grève du secteur Bastia Cap Corse, la direction de la Poste vient brutalement de les interrompre sous le prétexte saugrenu que les syndicalistes feraient preuve d’“un blocage idéologique“.Cette provocation, après 20 jours de grève suivie à 95 % par les agents concernés, témoigne d’une volonté de laisser pourrir le conflit et pourquoi pas de faire grandir le mécontentement des usagers jusque là compréhensifs au grand désespoir de cette direction à cours d’arguments.C’est d’autant plus vrai qu’en interne tout est fait pour assurer un service en mode dégradé avec des moyens externes au secteur Bastia Cap Corse. Ainsi, l’attitude irresponsable de la direction de la Poste interpelle au moment même où les agents et leurs représentants syndicaux font des propositions susceptibles de trouver une issue positive.C’est ce qui ressort de la rencontre que la délégation du PCF a eu ce matin avec les agents du secteur Bastia Cap Corse. Pour ces raisons les élus et les dirigeants du PCF demandent à la direction de la Poste de reprendre les négociations sans délai et de prendre en compte les propositions faites par les agents et leurs représentants syndicaux.Michel Stefani