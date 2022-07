Conflit au centre de tri de La Poste : pas de distribution de courrier en Corse-du-Sud

Pas de sortie de crise. Depuis ce mercredi 29 juin, à l'appel unitaire de la CGT et du STC, les salariés du centre de tri de Campo dell'Oro ont entamé un mouvement de grève qui bloque la réception, le tri et l'acheminement des lettres et colis vers les établissements distributeurs de la Corse-du-Sud.



Mobilisés depuis 4 jours, date d'effet de leur préavis de grève, ces salariés ont plusieurs revendications qui ont pu être exposées à la directions lors de plusieurs rencontres. Le différend concerne essentiellement la réorganisation du travail et une questions d'effectif. Selon Rudy Albertini, délégué CGT, la "direction tire sur la corde" et, là où il faudrait 15 agents pour que ça fonctionne normalement, il n'y a que 8 avec une obligation pour les salariés de devoir remplir des missions non dévolues.



Si un important phénomène d'absentéisme, reconnu par le syndicaliste, serait à l'origine du problème, les grévistes demandent une prime ou des jours de récupération supplémentaires pour compenser la polyvalence à laquelle ils sont contraints.



En absence d'un accord, la grève se poursuit au moins jusqu'à lundi 4 juillet quand les négociations avec la direction devraient reprendre.