Conflit à l'Office de l'Habitat de la Collectivité de Corse : La présidente prend la parole

Le STC de l'OPH2C observe un mouvement de grève depuis le 30 septembre 2019.







Tous les points relevant de l'Administration qui ont été évoqués dans le préavis de grève ont reçu réponse de la Direction Générale, en amont de ce préavis.







Tous les points relevant de la stratégie ont également reçus réponse, en amont du préavis, à savoir :



- audit organisationnel en cours. Rendu sera fait lors du Conseil d'Administration de rentrée, le 29 octobre 2019, comme annoncé avant l'été aux délégués syndicaux.



- cet audit a été décidé (et approuvé par les syndicats) 1/ pour faire l'analyse des raisons des dysfonctionnements internes constatés 2/ pour opérer une réorganisation en vue d'une meilleure efficacité auprès des locataires qui ne reçoivent pas le service qu'ils sont en droit d'attendre, 3/ pour obtenir des moyens nécessaires à cette réorganisation (financiers et humains).



- nouveau règlement d'aides au logement de la Collectivité de Corse, adopté à l'unanimité (moins l'abstention du groupe Per l'avvene) ce vendredi 27 septembre 2019 (avant que le préavis ne prennent effet) dans lequel le logement locatif social est érigé en priorité et le soutien à l'OPH2C plus fermement acté encore, à travers l'obtention d'une Convention d'Objectifs et de Moyens.







Cette Convention permettra à l'OPH2C de répondre à ses missions essentielles : suivi des réclamations, travaux de réhabilitation du Parc, travaux de résidentialisation, construction neuve, soutien au recouvrement.







Notre Collectivité de rattachement a donc répondu à toutes les demandes qui ont été formulées par l'Office suite au conflit de novembre 2018. C’est là la première pierre de la reconstruction d’un outil abîmé par l’histoire, qui nous permettra de remplir le rôle stratégique pour bâtir une vraie politique du logement social pour la Corse.







Par ailleurs, comme cela a été également annoncé aux agents depuis plusieurs mois, notre Fédération est au chevet de l'OPH2C. Un audit ciblé sur les ressources humaines a été diligenté dans le cadre d'un dispositif spécifique "d'accompagnement au changement" (mesures financières à l’appui).







Cet audit, comme cela avait été annoncé aux délégués syndicaux, sera également présenté lors du Conseil d'Administration du 29 octobre 2019 et donnera lieu notamment à la mise en place d'un nouvel organigramme.











Aujourd'hui, il n'appartient à personne d'anticiper sur les débats que nous ferons ensemble, au sein du Conseil d'Administration, comme au sein des instances réservées au dialogue social pour analyser les préconisations qui seront formulées.







Avoir des exigences sur l'organisation du travail et les éventuelles embauches à envisager, avant même que ne soient débattus les diagnostics, est incohérent, contre-productif et même contraire à l'esprit des protocoles signés avec les deux syndicats de l'OPH2C en novembre 2018.







Au lendemain de la présentation des audits, il importera de mettre en route le train de mesures conséquentes qui nous sont d'ores et déjà octroyées par notre Collectivité de rattachement, qui étaient attendues par tous et qui seront complétées par d'autres mesures découlant des préconisations des audits.







Aujourd'hui, donc, il importe de se mettre au travail pour ne pas fragiliser davantage la structure très affaiblie par son histoire, par ses dysfonctionnements internes et par les mesures gouvernementales de janvier 2018 qui ont considérablement obéré ses fonds propres.







Je fais donc appel à l'esprit de responsabilité de chacun et demande au personnel gréviste de suspendre leur mouvement.