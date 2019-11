Conflit à La Poste Bastia-Cap : Les négociations se poursuivent

"Dans le cadre du mouvement social à Bastia Cap, les négociations se poursuivent" affirme dans un communiqué la direction de La Poste.

"Une rencontre a eu lieu ce matin sur site avec le directeur d’établissement, le directeur opérationnel et les représentants du personnel.

Une nouvelle rencontre est prévue demain matin jeudi."





"La Poste a proposé depuis le début du conflit 4 protocoles d’accord qui ont tous été rejetés.

La méthode retenue pour l’organisation de travail à Bastia Cap s’inscrit dans le cadre de l’application d’un accord national de février 2017. Il a été négocié et signé avec les organisations professionnelles ; le personnel participe à la construction des nouvelles organisations mises en place. Un volet de promotion interne est également prévu" souligne la direction de La poste dans son communiqué.

"L’un des objectifs de cette méthode est, en y associant les facteurs, de déterminer au plus près, de manière transparente et contradictoire l’évaluation de leur charge de travail."

---

Pendant le conflit, La Poste met tout en œuvre afin de réduire les désagréments pour la population en mettant en place un plan de continuité ; pour rappel, il est possible pour les clients de retirer les colis directement au centre courrier de Bastia Cap situé à Bastia Avenue Sampiero Corsu (à l’entrée de la ville, face au cimetière). Le public peut être accueilli sur des horaires élargis de 08h à 17h (samedi de 08h à 13h).

Avant de venir sur place avec une pièce d’identité, il est important que les clients s’assurent que le colis est disponible. Pour cela, 2 possibilités : aller sur le site www.laposte.fr ou d’appeler le numéro vert (appel gratuit) : 0 800 08 23 20 (horaires de disponibilité : du lundi au vendredi 09h15 – 12h et 14h-18h).