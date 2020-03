Confinement: voici la nouvelle attestation dérogatoire à télécharger

L'indication de l'heure de sortie exigée

Une semaine après le début du confinement en France des nouvelles mesures ont été prises pour lutter contre la propagation du Coronavirus. L'état d'urgence sanitaire a en effet été déclaré et le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé de nouvelles restrictions de circulation.Fermeture des marchés de plein airSortie limitée à 1 km autour de chez soi, et pas plus d'une fois par jour.L'attestation de déplacement dérogatoire devra désormais indiquer l'heure de sortie de chacun. C'est le chef du gouvernement lui-même qui l'a dit lors de son intervention télévisée, “il faudra dater et donner l'horaire du papier qu'on doit porter avec soi lorsqu'on sort”.