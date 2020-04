Confinement : voici comment générer la nouvelle attestation numérique de déplacement sur smartphone

Pour remplir votre attestation numérique, allez que sur le site du ministère de l'Intérieur et cliquez sur "générer" une attestation. ne page avec un formulaire s'affiche dans votre navigateur. Remplissez-le avec vos nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale. Choisissez ensuite votre ou vos motifs de déplacement (il est possible de cocher plusieurs cases), la date de votre sortie et l'heure de votre sortie.Une fois ces champs remplis, cliquez sur le bouton "Générer mon attestation". Un fichier PDF est alors automatiquement enregistré dans votre téléphone.