Confinement : Une attestation de déplacement numérique sera disponible dès le 6 avril

A partir de lundi 6 avril les Français pourront n'auront plus besoin de papier et ancre pour les attestations de déplacement dérogatoire, en effet, ce jeudi 2 avril le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé au Parisien, la mise en place "d'une attestation numérique en complément du dispositif papier. Le service sera accessible en ligne, sur le site du ministère de l'Intérieur et du gouvernement, - a précisé le ministre. Désormais, les Français se sont approprié les règles du confinement, il convient donc de leur donner un peu de souplesse avec cet outil."