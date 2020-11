Confinement. En Corse, les coworkings au service des télétravailleurs

"C'est plus convivial qu'être seul dans mon appartement"

Sur les 4 personnes qui ont rejoint l'espace de travail durant la semaine, deux étudiants de la faculté de Corte dont François Joseph Guglielmi en licence professionnelle métiers de l'immobilier. A l'annonce du confinement, c'est tout naturellement que le jeune homme de 19 ans qui réside au village s'est tourné vers le coworking : "Pour suivre mes cours en visio-conférence c'était mieux qu'à la maison. Ça me donne un cadre de travail et des horaires, en plus c'est plus convivial qu'être seul dans mon appartement", raconte l'étudiant.





Paysagiste, notaire pour une étude dans la capitale, ingénieur en traction animale, consultant en management, community manager et bien d'autres professions se retrouvent tour à tour dans les 120 m2 découpés en deux étages, où port du masque et règles sanitaires sont respectées à la lettre.

"Quand on est balancé en télétravail c'est difficile de retrouver le confort d’un bureau. Ici c'est la même chose sauf que les gens ne font juste pas le même métier. Cela permet de faire une vraie pause entre le vie privée et la vie pro. Au moins, ils ne bossent pas au même endroit où ils regardent Netflix et ça, ça leur fait du bien", poursuit le fondateur du coworking.