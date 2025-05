Conférences et exposition a Corte pour célèbrer le 300e anniversaire de la naissance de Pasquale Paoli

Pour célébrer le 300e anniversaire de la naissance de Pascal Paoli, Françoise Ferreira, présidente de la Société Historique de Corte, et le Dr Marie Albertini, ont travaillé de concert pour organiser un parcours patrimonial du Babbu di a Patria. À travers une exposition montée sur des socles dans l'esprit Franciscain, résistants aux intempéries et dotés de QR code pour pouvoir lire les informations, et des conférences, elles ont permis à la population et aux visiteurs de mieux connaître celui qui avait fait de Corte la capitale de la Corse indépendante entre 1755 et 1769.

C'est tout d'abord devant le couvent Saint-François, en présence du maire de Corte, le Dr Xavier Poli, du président de l'université de Corse, Dominique Federici, et du président des Fochi Paoli, Claude Bensimon, que Françoise Ferreira a expliqué que le site servait accessoirement de domicile à Pascal Paoli, bien qu'il ait eu sa chambre, au décor particulièrement cossu, au Palazzu Naziunale.