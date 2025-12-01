Concours entrepreneuriat : Le Fundtruck fait étape à Ajaccio le 3 novembre

Chaque startup sélectionnée dispose de trois minutes pour pitcher, sans support ni présentation. Cet exercice est suivi d’une session de questions-réponses de 5 à 7 minutes avec les membres du jury. Les startups peuvent être deux pour pitcher, à condition de le signaler en amont.



Le jury est composé lui de fonds d’investissement, de Venture Capital, d’accélérateurs et d’autres acteurs majeurs de l’écosystème startup. À l’issue des pitchs, le projet ayant obtenu le plus de votes sera sélectionné pour la finale nationale, qui aura lieu à Paris en fin d’année.



Le Fundtruck permet de gagner en visibilité, d’échanger avec des investisseurs et d’accélérer son développement.

Pour participer, il faut être en recherche de fonds, entre 500K et 5M d'euros auprès d'investisseurs, être une entreprise de moins de 8 ans, avec un numéro de SIREN.



Cet événement est organisé par Maddyness, soutenu par la M3E, la CCI de Corse, Sowefund, Bpifrance et Europcar. " Nous avons souhaité être partenaire de cette opération parce qu'elle va véhiculer une belle image de l'écosystème entrepreneurial insulaire. Cet événement national va positionner ce nouvel outil et l'île comme un territoire de développement économique. Il va permettre à la Cité Grossetti d'être reconnue au niveau national comme un lieu dynamique capable d'offrir les conditions d'accueil et de développement adaptées aux entreprises et aux startups " indique la M3E.