"Compru Qui" : 215 000 euros de bons d'achat à gagner en soutenant les commerçants corses

Après le temps de la crise sanitaire vient la crise économique. En cette période Post-Covid, la chambre de commerce et d'industrie de Corse (CCI) met en place un partenariat avec le soutien de l'Agence de Développement Economique de la Corse et la chambre des métiers et de l’artisanat de Corse. Ensemble, ils lancent une vaste campagne régionale de communication autour de l'achat local : "Compru qui" (J'achète ici).



Cette action de promotion des commerces corses tend à une économie solidaire pour que les corses achètent chez leurs commerçants de proximité plutôt que sur des sites internet. Plusieurs centaines de commerces afficheront ainsi leur soutien à cette campagne en collant sur leur vitrine un autocollant "Compru Qui".





215 000 euros de bons d'achat

Dès la fin des soldes, le 12 août, la CCI met en place un jeu gratuit sans obligation d'achat permettant de remporter 215 000 euros de bons d'achat valables dans les commerces corses. 6300 tickets à gratter d'une valeur de 30, 50, 100 et 200€ seront répartis dans les commerces insulaires pour tenter de les gagner. Pas loin de 2000 commerces sur tout le territoire sont partenaires de cette action qui durera jusqu'au 26 septembre.