« Comment rater son premier coaching ? Tout en un à l'usage des coachs » : Le livre conseil de Jean-François Carlotti

Après un parcours scolaire à Bastia, Jean-François Carlotti a intégré l’Ecole Centrale de Lyon. Diplôme d’ingénieur en poche, d’un Master 2 en psychologie sociale, son premier poste l’affecte en Italie, chez Poclain. Puis Toyota lui ouvre son usine à Valenciennes puis le groupe Onet à Marseille.



Prédisposé à la transmission, il se spécialise ensuite dans le conseil en orientation et la recherche d’emploi. Il devient coach professionnel. Et son CV en dit long : Superviseur de coachs Certifié ESQA, Superviseur de coachs Accrédité ESIA, Coach Certifié Process Communication Model®, Coach Certifié par l'Institut Maïeutis, Coach Accrédité EIA Praticien Senior… « Coach professionnel aujourd’hui, c’est non seulement maîtriser un certain nombre d’outils d’accompagnement, mais aussi être capable de conserver sa posture d’accompagnant malgré des situations parfois complexes » explique le jeune homme.



« Dans la grande majorité des cas, un chef d’entreprise qui doit générer du chiffre d’affaires s’il souhaite perdurer, se doit d’être un coach ». Vous êtes coach professionnel, en cours de formation, ou récemment certifié ? Vous ne vous sentez pas encore suffisamment compétent du point du vue métier, commercial ou encore entrepreneurial ? Alors le livre de JF Carlotti est fait pour vous !



L’ouvrage* propose des recettes pour aborder plus sereinement ce métier de coach. Trois parties le composent. « La première partie apportera des outils que j’ai développés afin d’aider à améliorer la pratique professionnelle, soit devenir plus performant tout en maintenant, voire en développant, l’alliance de travail avec son client. La deuxième partie aide le coach à développer sa posture d’accompagnant afin de ne pas se prendre les pieds dans le tapis des relations commerciales et contractuelles. L'objectif est ici est de vous aider à développer votre professionnalisme. Enfin, la troisième et dernière partie traite d’un élément dont on ne parle quasiment pas, à savoir de la posture de chef d’entreprise du coach professionnel. Ainsi, celui-ci pourra entreprendre d’une façon singulière, fluide, sur mesure et prendre du plaisir dans l’activité entrepreneuriale. »

*Présentation du livre + échange Q/R le 29 novembre 2025, librairie Alma à 17h30

Séance de dédicace, le 3 décembre 2025, librairie Papi à partir de 16 h



