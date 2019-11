Comment être un bon maître pour son chien ? Une « Puppy Class » en ligne vous explique tout

Maria Bettina Colonna le Mardi 26 Novembre 2019 à 13:17

Avoir un chien ne doit pas être synonyme de contraintes, de prises de tête, de regrets...c'est pour ces raisons que Laura Luciani éducatrice-comportementaliste canin basée sur Afa, connue dans le sport canin et notamment l’Agility et gérante de Cani’Escape a crée de "Puppy Class" en ligne pour démarrer sur de bonnes bases avec votre compagnon à 4 pattes dès son plus jeune âge.



Pourquoi est-il si important de faire appel à un professionnel pour faire l’éducation d’un chiot ? Laura Luciani, 30 ans, est une éducatrice-comportementaliste canin assez connue dans la région qui nous explique comment démarrer sur de bonnes bases avec notre compagnon à 4 pattes pour assurer une relation saine pour les années à venir.



Les propriétaires ou futurs propriétaires de chiots ont donc la possibilité de participer à une « Puppy Class » (classe chiots) en ligne qui démarrera le 6 janvier 2020 jusqu’au 10 mai 2020.



Quatre mois de videos (3 à 4 par semaine) sur comment avoir un chiot bien éduqué, comment bien démarrer avec lui pour éviter les erreurs et ne pas se louper dans les différentes étapes d’apprentissage.



Au programme :



- tout ce que vous devez savoir avant l’arrivée d’un chiot à la maison, comment bien l’accueillir

- le matériel indispensable

- les règles de vie au sein de la famille

- l’alimentation, la propreté, les jeux, les bêtises, les enfants et les chiots

- le relationnel

- l’éveil sensoriel et socialisation

- auto contrôle et frustration

- le clicker

- exercices pour la vie de tous les jours (rappel, positions, immobilité, marche en laisse, panier… Etc)

- fondations agility, les débuts (sport Canin attention c’est addictif quand on commence on ne s’arrête plus)





Il vous sera également possible de poster vos propres vidéos sur la page Facebook https://www.facebook.com/CaniEscape/

L’experte propose de corriger les video et répondre à toutes vos questions et doutes durant la durée de la classe.

Des FAQ en live seront publiées chaque semaine.



Plus d’infos



Cani Escape

Luciani Laura

0614564545

laura-agility@hotmail.com

Page Facebook: cani’escape

