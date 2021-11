Comment créer son entreprise : découvrez toutes les étapes !

Définir clairement son idée

Nouvelle et originale : auquel cas vous évaluerez son acceptabilité par les futurs clients (et veillerez à constituer une preuve de création pour la protéger auprès de l’INPI) ;

Classique et banale : auquel cas vous évaluerez son utilité et sa pertinence par rapport à l’offre existante sur le marché.

Le nom de votre enseigne ;

La décoration attribuée ;

Les atouts de différenciation ;

L’image de votre entreprise ;

Les catégories de produits et services ;

Etc.

Etudier le marché





Le financement de l’activité

Rédiger son business plan



Les sources de financements

Le financement interne : apports des associés pour constituer le capital, apports en compte courant ;

Le financement externe : le capital-risque, les fonds d’investissement, le crowdfunding, etc.

Le financement bancaire : prêts à la création, affacturage, etc.

Le financement gouvernemental : aides aux chômeurs, etc.

Le choix du statut juridique et la création proprement dite

Auto-entrepreneur : retirer une déclaration de début d’activité au Centre de formalités des entreprises ;

Société : déposer le capital social à la banque, constituer un dossier contenant :

Les statuts de la société ;

Le formulaire M0 ;

L’annonce légale ;

L’attestation de non condamnation.

Plus de 500 000 entreprises sont créées chaque année en Europe. Logique et itérative, la question comment créer son entreprise se pose toutes les fois. Nécessitant préparation, réflexion et importantes prises de décision, la création d’entreprise doit inclure des précautions limitant les risques. Car, entre démarches administratives et contraintes financières, la complexité peut s’avérer déroutante lorsque l’on n’a pas les orientations adéquates.Les démarches pour créer votre entreprise doivent être à l’image d’un fil conducteur. Pour savoir comment vous y prendre par la suite, vous devez avant tout avoir une idée claire de ce que vous voulez. C’est la condition pour mieux définir comment créer son entreprise. Leblogdudirigeant saura également vous orienter.Intuition prononcée ou simple volonté mûrie par la suite, l’idée peut provenir de contraintes particulières dans votre vie quotidienne, de votre boulot, de nouvelles tendances, etc. Elle peut être :Ainsi, dans le processus de la réponse à la question comment créer son entreprise, c’est ici que vous déterminerez :La qualité des produits / services concurrents, les prix et contraintes du marché, la densité (le positionnement et la perspective d’avenir) de la concurrence dans la zone géographique délimitée, la diversité de l’offre, la législation attachée à l’activité, etc. Voilà autant d’éléments que vous devriez étudier ici pour déduire l’opportunité et les chances de réussite de votre projet.Vous vous demandez toujours comment créer son entreprise ? Plus clairement, il faudra rencontrer des prospects pour recueillir leurs avis. Vous avez le choix entre une enquête par téléphone, une enquête par entretien physique, une enquête par mailing postal, des forums de discussion sur internet.Il sera ici question de deux étapes essentielles.Étape clé pour déterminer la rentabilité du projet à court, moyen et long terme. Le business plan (plan prévisionnel financier) permet de déterminer d’avance l’équilibre financier de votre entreprise entre dépenses et recettes. Cette étape du comment créer son entreprise se base donc sur les hypothèses, chiffres, stratégies et conclusions issus de l’étude de marché.En d’autres termes, c’est ici que la mise en œuvre de l’idée est « schématisée » : processus au cours duquel des retours en arrière peuvent survenir en vue de modifier ou ajuster tel ou tel autre aspect.Il en existe principalement quatre :Très important dans le processus du comment créer son entreprise, de ce choix dépend les conséquences sur les formalités à effectuer, le degré de souplesse de gestion de l’entreprise, les régimes fiscal et social associés, etc. C’est également à cette étape que vous choisirez votre adresse de domiciliation.Pour chaque type de statut juridique, vous aurez à :C’est l’avant-dernière étape du comment créer son entreprise. Enfin, vous ferez immatriculer votre société auprès du Greffe compétent.