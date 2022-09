Collège de Calvi : les élèves récoltent 5 333€ au profit de Endur'Ensemble

Afin d'anticiper, le relais rose de 103 kilomètres organisé par Endur'Ensemble, qui aura lieu samedi 8 octobre, au départ de Patrimoniu, les élèves de 5e, 4e et 3e bilingues du collège de Calvi, se sont rassemblés sur le stade municipal pour une belle et bonne cause, celle de courir cette distance, contre de l'argent, au profit de l'association. " Les élèves anticipent le relais rose du 8 octobre qui aura lieu sur 103 kilomètres, au départ de Patrimoniu jusqu'à Bastia, en faisant tout le tour du Cap, à l’initiative de cette même association" explique Marie-Jeanne Andreani, professeur d'histoire-géographie.Courir autour du stade pour obtenir une certaine somme qui sera remise à l'association, Endur'Ensemble. " Mais également d'allier les différentes matières. Les maths, le corse, le français, l'histoire et l’éducation civique, et bien évidemment, le sport" continue Fatima Achahboune, professeur de maths.Plusieurs jours avant, les 82 élèves ont sollicité des personnes de leur entourage, en ville ou au village et ont ainsi récolté une très belle somme d'argent. 5 333€." On va courir avec des sponsors pour de l'argent qui sera remis à l'association pour financer des trousses "Spéciale chimio" pour les personnes malades" précise Chjara, élève de 4e.Une belle solidarité dont ont fait preuve les élèves et une belle action à l'initiative des professeurs, collégiens et de Déborah Casanova, CPE en 2021/2022, au collège de Calvi, et marraine de l'action aux côtés de Lambert Santelli." Je suis amie avec Carole et Thierry Pistorozzi de l'association Endur'Ensemble depuis près de 10 ans. J'ai suivi Thierry sur son défi du tour de Corse en faisant partie de l'équipe. J'ai pu voir ce que c'était de pratiquer du sport et d'y allier une cause. L'événement de ce jour est né autour d'un repas avec mes collègues calvais avec qui j'ai travaillé pendant un an. Nous avons souhaité y associer les élèves. Les sensibiliser au sport, mais également à ce qui se passe autour d'eux. Avec Mmes Andreani et Achahboune, on a vu que l'on pouvait allier les maths, l'histoire, le sport, les langues, la solidarité et la bonne cause dans un même événement. Merci à M. Cohade, le chef d'établissement qui a accepté ce projet" continue Deborah Casanova, secrétaire de l'association." C'est mon mari Thierry, qui a créé l'association il y a 13 ans. Il fait des défis sportifs depuis un grand nombre d'années. En 2013, il a repris le défi d'Étienne Meloni, celui de courir de Ersa à Bunifaziu sans s'arrêter. Mais il trouvait ça bête de courir pour rien. Notre médecin généraliste nous avait alors orientés vers une famille dont la petite était lourdement handicapée. Avec cette course, il a contribué à aider cette petite" explique Carole Pistorozzi, vice-présidente de l'association Endur'Ensemble. En 2020, Carole Pistorozzi a été touchée par un cancer du sein. En octobre de la même année, Thierry a décidé de faire le tour du cap en courant afin de sensibiliser à la fois au dépistage et à la pratique du sport. " En étant malade, je me suis rendue compte que nous avions besoin de beaucoup de produits qui coûtent très cher et qui ne sont pas remboursés. Des femmes autour de nous, notamment à l'hôpital de Bastia, n'avaient pas les moyens de les acheter". En 2021, Thierry a été opéré du ménisque. " Je ne pouvais pas faire 103 kilomètres, mais je ne voulais pas laisser perdre la course".Ainsi, avec 17 de ses amies, Carole a repris le flambeau en faisant la course en relais avec 6 kilomètres chacune. " Mais le véritable défi était ailleurs. Il fallait que chacune d'entre nous trouve un sponsor pour avoir une enveloppe et la dépenser pour créer des trousses avec ces produits. ""Et cette année, nous en avons fait une réelle course, ouverte aux coureurs, en plus du relais rose qui continue. On espère crever le plafond et faire des trousses à minima pour la clinique Maymard et l'hôpital de Bastia et on espère arriver à couvrir la Corse entière l'année prochaine" ajoute la présidente de l'association.Une action calvaise qui sera certainement renouvelée dans les années à venir.Les élèves, en plus d'avoir participé à cette action, auront appris à organiser des données, étudier des statistiques, communiquer sur un événement, mais également être sensibilisés à la maladie avec un parcours citoyen et de santé.Arnaud Cohade, le chef d'établissement a tenu à féliciter ses élèves. " Merci aux généreux donateurs. Merci aux personnes présentes et investies, merci à monsieur et madame Pistorozzi et madame Casanova. Merci à Lambert Santelli pour sa présence. Merci à vous les élèves. Par votre action, par ce que vous faites depuis plusieurs semaines, grâce à vous, cela devient concret. Vous avez mis en pratiques des valeurs qui sont chères à l'éducation nationale et à la Corse. Les Corses savent se mobiliser et s'engager autour des valeurs et des principes de solidarité. J'en étais convaincu. Mais aujourd'hui j'en vois la concrétisation, autour de ces enfants qui se sont investis en quelques semaines. Je suis fier de ces collégiens qui se sont mobilisés pour cette cause. On ne peut qu'éprouver de la fierté. Mais aussi pour l'équipe enseignante. Les valeurs qu'elle prime sont reçues par les élèves qui les mettent en application, c'est pour cela que nous faisons notre métier. Et on peut de dire que l'on a réussi"." Je suis heureux d'être là pour soutenir cette belle cause et encourager ces enfants à courir et se dépasser grâce au sport. Il y a de belles valeurs dans notre jeunesse. Et la somme récoltée est vraiment impressionnante" a pour sa part souligné par Lambert Santelli, parrain de l'événement.Tous les fonds récoltés par l'association seront entièrement consacrés à l'achat de ces trousses.