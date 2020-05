Collège Orabona de Calvi : l'intersyndicale des personnels d’éducation refuse de mettre en péril personnels, élèves et familles

Les personnels éducatifs du Collège Orabona de Calvi se félicitent du report de la rentrée des établissements secondaires au mois de septembre, report voté en session le 7 mai 2020 par les élus de la Collectivité de Corse dans le point 3 de leur plan de sortie progressive du confinement.





Depuis la mi- mars, les enseignants ont œuvré avec un certain succès - eu égard à la déstabilisation engendrée par ce contexte et à l’absence d’outils numériques de masse utilisables en continu- à maintenir à distance le lien pédagogique avec les classes et poursuivront en ce sens en cette fin d’année.





Réunis en intersyndicale, les personnels d’éducation de notre établissement refusent en effet dans leur écrasante majorité, de mettre en péril en période de pandémie du Covid- 19, personnels, élèves et familles par un retour précipité de l’ensemble des collégiens le 18 mai 2020, retour massif pour lequel les conditions de sécurité sanitaires ne sont pas réunies.

Il est impensable que la satisfaction d’intérêts économiques prime sur la sécurité des usagers du service public d’Education.





La communauté éducative exprime également son souci de préparer avec une particulière attention et le plus en amont possible, la reprise des élèves en septembre afin de ne se trouver confrontés, ni au creusement des inégalités d’accès à l’Education, ni au renforcement du décrochage scolaire, hautement préjudiciables à la réussite de tous les élèves.