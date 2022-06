Collectivité de Corse : Un nouveau contrat avec les territoires pour mieux adapter les aides aux besoins locaux

Changer de modèle

Ce nouveau système reçoit, sur le principe et l’intention, l’approbation de tous les groupes politiques, avec quelques bémols dans ses modalités d’application. « C’est une démarche intéressante pour les territoires, mais qui comprend des contraintes », souligne Cathy-Cognetti-Turchini, élue d’U Soffiu Novu. Elle fait remarquer que « les attentes des territoires peuvent différer de celles de la CDC » et s’inquiète de savoir si « une mise à disposition d'ingénierie pour les projets des territoires et moyens financiers sera proposée seulement si l'EPCI rentre dans le rang ». Idem pour les financements, « la contractualisation proposée par la CDC deviendrait le guichet unique pour accéder aux programmes actuels. Ce n’est pas la bonne stratégie ! ». La vice-présidente de la ComCom du Centre Corse embraye sur son cheval de bataille : la défense du rural. « Nous sommes dans le besoin, et bientôt toutes les autres intercos le seront aussi au vu du problème qu’elles rencontrent sur leur budget déchets… Nous avons essayé de trouver la solution qui soit la plus socialement acceptable pour nos populations déjà fragilisées qui ne sont en rien les comptables de ce déficit. Au-delà de ce rapport, nous pensons qu’un projet de développement doit, d’abord, s’affirmer autour de la solidarité. Notre volonté est de fédérer et de créer du lien social et une ligne de solidarité. La crise sanitaire nous a fait comprendre que la précarité est grandissante dans nos communes et que nous devons œuvrer fortement à travers cette solidarité envers les territoires et les personnes ». Et de marteler : « Nous sommes des élus de petites communes de la montagne et du rural qui cumulent les handicaps et les inégalités dans le domaine économique et social. Ces handicaps ne sont pas gommés par notre ComCom qui a augmenté, ces dernières années, la pression fiscale sur nos administrés sans proposer des services de qualité dans le cadre des compétences qu’elle exerce ». Pour pallier ces difficultés, il est indispensable, ajoute-t-elle, « de changer de modèle, d’organisation en faisant preuve d’une réelle détermination politique. Les territoires de projet doivent être des bassins d’initiatives coordonnées car le territoire de projet doit se réinventer et s’adapter en permanence à un contexte changeant ».



Une approche différenciée

Jean-Christophe Angelini, président d’Avanzemu, salue l’intention posée. « On ne peut pas parler d’aménagement du territoire sans parler de répartition démographique. Quand un territoire comme la Castagniccia qui, au début du 20ème siècle, avait la densité la plus haute d’Europe, est désertifié aujourd’hui, se pose le sujet du vieillissement de la population. Il faut réformer en profondeur et simplifier les outils. Il faut penser la relation aux territoires de manière différenciée ». Seulement, estime-t-il, « la CDC n’a pas été conçue pour territorialiser. Ce sujet doit être mis sur la table avec Paris. Il faut aussi considérer les ressources et le comportement de l’Etat ». Pour le maire de Portivechju, « Il n’y a pas de solution si les territoires ne sont pas eux-mêmes en capacité de contractualiser et de supporter les infrastructures. C’est valable dans le domaine des déchets, de l’énergie, des activités sportives et culturelles… ».