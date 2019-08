Collectif des victimes du 5 Mai 1992 : "quand l'Etat honore un des responsables du drame de Furiani !"

"Ancien directeur de cabinet du préfet de Haute Corse en mai 1992, promu préfet en 2012, actuellement préfet du Morbihan, Raymond Le Deun s’est vu décerner la légion d’honneur.



Pour mémoire, en 1992, Monsieur Le Deun présidait la commission de sécurité lors de la construction de la tribune Nord du stade Armand Cesari.

Suite à la catastrophe de Furiani, il a été condamné par la cour d’appel de Bastia, le 13 décembre 1995, pour homicides et blessures involontaires.



L’Etat honore donc un des responsables de la plus grande catastrophe du sport français !



Le Collectif des victimes du 5 Mai 1992 est scandalisé par cette promotion dans la plus grande distinction de la République Française Qui sera le prochain à être distingué?

#Vergogna"