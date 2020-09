Collages anti-féminicides : le véhicule de deux membres vendalisé à Querciolo

Ce week-end à Querciolo en Casinca, alors qu'elles étaient venues "réparer des murs" qui avaient été vandalisés par des tags injurieux à l'encontre des femmes victimes de violences, deux colleuses ont retrouvé leur véhicule vandalisé. Les deux pneus droit de leur voiture ont été entaillés à l'aide de ce qui semblerait être un couteau.



Aux alentours de 4 heures, après que la dépanneuse a pris en charge la voiture, leur désarroi fut grand quand elles s'aperçurent que les phrases qu'elles venaient de coller une heure plus tôt se trouvaient au sol et déchirées. En prime, les deux femmes ont pu constater de nouveaux tags à l’encontre des filles de "Zitelle in Zerga" qui avaient porté plainte, dont un qui visait la personne qui avait nettoyé des injures sur des collages précédents.





"Nous sommes très en colère, c’est grave que des personnes puissent prendre la peine de venir en pleine nuit recouvrir avec du papier et de la colle nos messages. Cela montre réellement qu’en Corse nous ne sommes pas protégés de tout cela et que nous dérangeons.", s'indigne une des colleuses présente lors des faits.



Sur les réseaux sociaux, les femmes ont reçu de nombreux soutiens.