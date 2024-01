Militants nationalistes interpellés à Bastia : un rassemblement de soutien devant le commissariat

Une centaine de personnes s'est rassemblée ce mardi en fin de journée devant le commissariat de Bastia, à l'appel du mouvement indépendantiste Nazione, du PNC, et des syndicats étudiants Ghjuventù Indipendentista et Ghjuventù Paolina suite aux arrestations et au transfert vers Paris de deux militants nationalistes ce matin ainsi que l'audition de trois de leurs proches. Les deux interpellations effectuées par la police judiciaire et la Sous-direction antiterroriste (SDAT) ont eu lieu "dans le cadre d’une information judiciaire portant sur des faits qualifiés d'association de malfaiteurs terroriste, de fabrication d’engin explosif en relation avec une entreprise terroriste, et de destruction dangereuse en relation avec une entreprise terroriste", ont indiqué de sources judiciaire et proches du dossier. L'enquête porte sur la dégradation d'une villa inoccupée dans la nuit du 19 au 20 novembre 2022 à Santa-Maria di Lota.