Cismonte : les transports scolaires de ce jour sont tous avancés à partir de 13h30

C.-V. M le Lundi 10 Février 2020 à 11:08

La Collectivité de Corse informe qu’en raison du placement de la Corse en vigilance orange vent violent le retour des élèves des établissements du Cismonte (Haute-Corse), par transports scolaires est avancé à 13h30, ce lundi 10 février.

En fonction de l’évolution du phénomène météorologique, la suspension des transports scolaires pourrait s’étendre à demain.

Plus d’informations à venir sur les réseaux sociaux de la CdC : @IsulaCorsica et @cullettivita.di.corsica.

La Collectivité de Corse appelle les automobilistes devant se déplacer à redoubler de vigilance et de prudence.

