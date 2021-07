Circulu in Piazza : 10 jours d'activités culturelles autour du cirque à Bastia

Parade artistique, ateliers, spectacles autour du cirque : dans le cadre de la programmation culturelle et festive Bastia Estate 2021, la Ville de Bastia organise, partenariat avec les services de la préfecture de la Haute-Corse dans le cadre du dispositif "Quartiers Politique de la Ville", "Circulu in Piazza".Points d'orgue de la programmation,deux spectacles de cirque en plein air seront joués les 24 et 28 juillet au pied du Mantinum, sur le Quai Sud du Vieux-Port :8 juillet 2021.Hands some Feet est un duo de cirque contemporain avec Liisa Näykki (Finlande) et Jeromy Zwick (Australie / Suisse). Ils ont étudié, se sont rencontrés et sont tombés amoureux à l'École Supérieure des Arts du cirque (ESAC), à Bruxelles. Par amour, c'est bien connu, on en ferait parfois des pieds et des mains. Avec une douceur infinie, le duo Hands Some Feet semble prendre cette expression au pied de la lettre : la jonglerie de Jeromy se mêle avec malice et délicatesse à l'équilibre sur fil de fer de Liisa, pour former une parade amoureuse qui vous fera fondre plus vite que du beurre dans la poêle.à partir de 7 ansCie I SUSSURI DI A MACHJA - Un spettaculu di Natacha Conti è Gaële PflügerMusiques & création sonore Matthieu Tomi / Acrobates, danseurs et comédiens : Alba Colombani, Gaële Pflüger, Elina Marcelli, Katell Boisneau, Laura Desideri, Lucile Delanne & Alaïs GallotIn corsu, significheghja à le volte a parolla " affundatura " l'imbarcu, a traversata ma dinù u naufragiu, a summersione. Tribuleghja e mente di e sucetà ricche è industriale a paura di un'affundatura di a civilizazione muderna. Si face vene è piglia forma quell'affundatura, ed eccu ci cum'è subaccati da l'incunnisciutu è l'imputenza. Si sente parlà di un'affundatura sistèmica glubale di u mondu, di una mossa climàtica sfrenata chì s'annienterebbe tuttu nantu à a Terra." Qui a créé ce monde ? " a-t-on envie de crier. Nous sommes l'effondrement. Nous sommes effondrés. Mais il faut œuvrer à la résilience, à la reconstruction. Créer un nouveau monde, où le chaos et l'ordre ne font qu'un, créer des récits, ouvrir des portes sur l'imaginaire où comme, dans les œuvres de Pierre Soulages, la lumière jaillit du noir.