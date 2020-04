Cinéma : Mounia Meddour reçoit le Prix Arte Mare

Chaque année, à l’automne, le festival méditerranéen de Bastia présente sept films du mare nostrum en compétition. Parmi les long-métrages en lice l’an dernier, Papicha réalisé par Mounia Meddour, et co-produit par l'ajaccien Paul-Dominique Vacharasinthu. Un premier long métrage qui n’avait pas manqué d'émouvoir la croisette à Cannes en mai 2019.



Le film se déroule au début des années 1990 et nous invite à suivre le parcours de jeunes étudiantes en quête de liberté dans une Algérie de plus en plus restrictive.



Le public bastiais, comme le public cannois, a été sensible à ce film poignant, et lui a décerné, en octobre dernier, le Prix du Public MGEN.







Mounia Meddour n’avait pas pu être présente à la cérémonie de clôture.







Mais mieux vaut tard que jamais, elle s'est vue remettre le prix au début du mois de mars, quelques jours à peine après avant le début du confinement.







La rencontre s’est faite à Paris dans les locaux d’UNIFRANCE. L’équipe d’Arte Mare a pu remettre en mains propres à la réalisatrice algéroise le trophée réalisé par Laëtitia Carlotti, artiste plasticienne insulaire qui collabore depuis de nombreuses années avec le festival. Une entrevue organisée peu de temps après la Cérémonie des César qui a, elle aussi, auréolé le film.







En effet, le 28 février dernier l’équipe de Papicha a grimpé par deux fois les marches de la scène Pleyel. A la clé, un César pour le meilleur premier film et un autre pour celui du meilleur espoir féminin (Lyna Khoudri). Les membres du festival bastiais n’ont pas caché leur joie d’avoir rencontré Mounia Meddour dans ce contexte.







Papicha est disponible sur plusieurs plateformes de vidéo à la demande. En cette période de confinement, c’est l’occasion ou jamais, si vous n’avez pu le voir sur grand écran, de découvrir ce très beau film.