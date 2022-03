Cine Donne : 1ère édition du Festival du film de femmes à Bastia

François Truffault a dit un jour « Le cinéma ne dit pas autrement les choses, il dit autre chose ». Et Cine Donne, le nouveau festival dédié aux femmes à découvrir du 6 au 10 avril à Bastia, veut en être la preuve !Qu’elles soient actrices, cinéastes, auteures, productrices, femmes de l’ombre… Ce premier festival, orchestré par l’Association Arte Mare, qui s’inscrit pleinement dans une initiative de la Communauté d’Agglomération de Bastia, n’a qu’un seul objectif : les mettre toutes en lumière !« Ce 1er festival s’inscrit dans le cadre de notre politique dédiée à la prévention de la délinquance et à l’action citoyenne » explique Emmanuelle de Gentili, vice-présidente de l’institution et en charge de cette délégation. « En faisant le choix de promouvoir un cinéma consacré aux femmes sur le territoire Bastiais, la CAB témoigne que l’égalité des femmes et des hommes est l’un des enjeux majeurs pour son territoire et la Corse tout entière. Il y a certes aujourd’hui des acquis mais certains ont du mal à être appliqués. Aussi œuvre-t ’on pour mettre en place de nombreuses actions. Il y en a déjà beaucoup sur la région à tous les niveaux et on se fraye un chemin parmi celles-ci en tentant d’innover, de trouver notre place. On espère bien sûr que cette 1édition trouvera son public et qu’elle sera le début d’une longue série avec aussi d’autres partenaires ».Pour mener à bien ce projet, la CAB a choisi le savoir-faire de l’association Arte Mare. « Il ne faut pas se le cacher, les femmes à la caméra sont encore minoritaires dans le monde du cinéma » souligne Michele Corrotti, présidente de l’association Arte Mare. « Nombre de festivals défendent le cinéma au féminin, depuis le Festival International de Films de Femmes de Créteil jusqu’au festival Films Femmes Méditerranée de Marseille, d’ailleurs partenaire de cette 1édition, persuadés que favoriser la circulation des films de réalisatrices contribue à changer le regard de la société sur les femmes et participe à la déconstruction des stéréotypes liés au genre. Cine Donne est donc dédié au cinéma et à la création au féminin ».Pour cette 1édition, déjà très étoffée, une douzaine de films est programmée, dont des avant-premières, mais aussi des courts-métrages en liaison avec la plateforme Allindi qui promeut le cinéma corse et méditerranéen, des rencontres, des débats et une exposition collective, le tout en 4 endroits de la ville : cinémas Le Regent et Le Studio, le Centre Culturel L’Alb’Oru et la Galerie Noir et Blanc.Parmi les films programmés, les deux coups de cœur d’Arte Mare : Dolce Vendetta de Marie-Jeanne Tomasi et Fish Tank d’Andrea Arnold. On retrouve aussi dans la programmation des films libanais, iraniens, français, canadien, tchèque et slovaque, anglais, norvégien.La production insulaire sera elle aussi bien présente. Outre la projection de ces films, cinq moments de réflexion et de rencontre avec de nombreuses invitées : Julie Gayet, actrice, réalisatrice, productrice, marraine de la Fondation des Femmes, membre du collectif 50/50 visant la parité au cinéma, Joana Hadjithomas qui avec son compagnon Khalil Joreige, distillent une œuvre riche et multiforme utilisant photographie, arts plastiques, les réalisatrices Monia Chokri, Marie-Jeanne Tomasi, Camille De Casabianca ou encore Julie Allione. Enfin, à la Galerie Noir et Blanc une exposition collective regroupera les créations de Simone Agnello Tafani, Jeannine Battesti, Ariane Jurquet, Marie-Jeanne Tomasi et Erka.Julie Gayet à Bastia, c’était l’idée et le plus profond désir de Mélanie Manigand, la directrice du Festival. « C’est une femme dont l’engagement pour la cause des femmes est aujourd’hui reconnu aussi bien dans le monde du cinéma que hors cinéma » explique-t ’elle. « Nous aurons aussi des actions avec le monde scolaire, des collégiens et des lycéens, avec des films et des rencontres. Notre partenaire SOCODIA a ainsi offert 200 places à ces élèves ».Quant à l’affiche de cette 1édition, elle renferme beaucoup de messages : Athéna, déesse de la sagesse, du courage, de l’inspiration, de la civilisation, du droit et de la justice, de la guerre stratégique, des mathématiques, de la force, des arts, de l’artisanat et des compétences.