Cimetière de l’Ondina : Bastia rouvre ses portes à la veille de la Toussaint

En avril 2013, alors que les travaux n’étaient pas encore terminés, une partie du mur M1 — ouvrage principal soutenant le parking d’entrée — s’était effondrée. Malgré sa reconstruction, d’autres désordres sont apparus rapidement après la réception du site : glissements de terrain, fissures, affaissements, déformations d’allées… Autant de dégradations qui ont mis en péril la sécurité du lieu.
Une expertise accablante
Saisie en 2015, la juridiction administrative de Bastia a confié une expertise à M. Alexandre Lami. Ses conclusions ont révélé des malfaçons importantes : bétons non conformes, armatures insuffisantes, remblais mal compactés et dysfonctionnements dans les réseaux enterrés.
À l’issue de plusieurs années d’échanges techniques et d’une médiation engagée en 2021, un accord global a été signé en octobre 2023. Ce protocole consacre la reconnaissance des responsabilités et accorde à la Ville une indemnisation de 14 millions d’euros.
Réouverture du parking principal et de l’accès au cimetière ce 31 octobre 2025
Cette décision a permis le lancement, au début de l’année 2024, d’un vaste chantier de réhabilitation estimé à 16 millions d’euros hors taxes. Les travaux de consolidation des murs de soutènement, essentiels à la stabilité de l’ensemble, sont désormais achevés.
La réouverture du parking principal et de l’accès au cimetière est programmée pour ce 31 octobre 2025, à la veille de la Toussaint. Toutes les allées seront à nouveau accessibles, une mesure voulue par la municipalité afin de faciliter le recueillement des familles dans un cadre sûr et apaisé.
Les prochaines étapes
Le projet entre désormais dans sa phase finale. Les murs situés dans la partie basse du site, font l’objet des dernières interventions :
- Novembre – décembre 2025 : remise en place des objets commémoratifs déposés avant le chantier ;
- Novembre 2025 – février 2026 : finitions des allées (pose de gravillons) et couronnement des murs ;
- Janvier – février 2026 : plantations paysagères ;
- Février 2026 : achèvement complet des travaux.
