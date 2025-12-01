Cimetière de l’Ondina : Bastia rouvre ses portes à la veille de la Toussaint

En avril 2013, alors que les travaux n’étaient pas encore terminés, une partie du mur M1 — ouvrage principal soutenant le parking d’entrée — s’était effondrée. Malgré sa reconstruction, d’autres désordres sont apparus rapidement après la réception du site : glissements de terrain, fissures, affaissements, déformations d’allées… Autant de dégradations qui ont mis en péril la sécurité du lieu.





Une expertise accablante

Saisie en 2015, la juridiction administrative de Bastia a confié une expertise à M. Alexandre Lami. Ses conclusions ont révélé des malfaçons importantes : bétons non conformes, armatures insuffisantes, remblais mal compactés et dysfonctionnements dans les réseaux enterrés.

À l’issue de plusieurs années d’échanges techniques et d’une médiation engagée en 2021, un accord global a été signé en octobre 2023. Ce protocole consacre la reconnaissance des responsabilités et accorde à la Ville une indemnisation de 14 millions d’euros.



Réouverture du parking principal et de l’accès au cimetière ce 31 octobre 2025

Cette décision a permis le lancement, au début de l’année 2024, d’un vaste chantier de réhabilitation estimé à 16 millions d’euros hors taxes. Les travaux de consolidation des murs de soutènement, essentiels à la stabilité de l’ensemble, sont désormais achevés.

La réouverture du parking principal et de l’accès au cimetière est programmée pour ce 31 octobre 2025, à la veille de la Toussaint. Toutes les allées seront à nouveau accessibles, une mesure voulue par la municipalité afin de faciliter le recueillement des familles dans un cadre sûr et apaisé.