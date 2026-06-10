Ciel, mon Bastia !

Cette première photographie en est une parfaite illustration. La Citadelle semble surgir des flots comme une forteresse intemporelle. Les façades aux teintes pastel s'accrochent à la roche, tandis que le clocher de Sainte-Marie veille sur les ruelles silencieuses. À cette heure où le jour s'efface lentement, les lumières de la promenade des quais dessinent une ligne dorée qui épouse les remparts avant de rejoindre l'Aldilonda ou la Madunetta .

Mais cette première image n'est que le prélude d'une collection où ces quartiers de Bastia se racontent autrement.



Le drone d'Hervé Tusoli observe de Terra Nova d'en haut, révélant l'équilibre parfait entre l'œuvre des hommes et celle de la nature. Les remparts génois dominent toujours la mer Tyrrhénienne, comme elles le font depuis des siècles, tandis qu'au loin le Cap Corse étire sa silhouette sombre sous un ciel encore lumineux.

Plus loin, c'est le Vieux-Port qui dévoile son charme incomparable. Vus d'en haut les quais dessinent un écrin autour des bateaux, les façades colorées se reflètent dans une eau immobile et l'on comprend pourquoi cet amphithéâtre urbain reste l'un des paysages les plus emblématiques de Corse.

La série conduit ensuite le regard vers les quais du Dragon et de la Madunetta. Les deux phares semblent dialoguer à l'entrée du port, gardiens silencieux des marins qui rentrent au bercail. Depuis les airs, leurs jetées tracent des lignes géométriques qui contrastent avec les courbes naturelles du littoral et rappellent le lien indissociable entre Bastia et la mer.





Sous les remparts de la Citadelle apparaît enfin l'Aldilondà. Presque secrète, la promenade épouse les falaises et serpente au ras des vagues. D'en haut, elle ressemble à un ruban suspendu entre pierre et eau, invitant à une déambulation où le regard se perd sans cesse vers l'horizon.

Au fil des images, Hervé Tusoli ne se contente pas de photographier le quartier Il en révèle les lignes, les couleurs et les perspectives avec une précision qui transforme cette partie de ville en tableau vivant. Chaque cliché offre une composition où la lumière dialogue avec les fortifications, où les reliefs répondent aux reflets de la mer, où l'histoire et le présent semblent se fondre dans une même harmonie.





Ces vues aériennes rappellent que Bastia est une ville façonnée par les éléments. Accrochée à son promontoire, ouverte sur la Tyrrhénienne et protégée par ses montagnes, elle offre depuis le ciel un spectacle d'une rare élégance. Une beauté discrète, authentique, qui se révèle pleinement lorsque l'objectif d'un drone sait la regarder avec autant de sensibilité.