Christophe Vincent (SC Bastia) lauréat 2025 du challenge Jean-Stouvenot

La rédaction le Mardi 12 Août 2025 à 18:38

Auteur, à bientôt 33 ans, d’une saison très accomplie (27 matches, 5 buts en L2) le capitaine du SC Bastia a été jugé le plus à même, au regard de ses performances mais aussi de son état d’esprit et de la belle image qu’il a donnée du football corse, d’être honoré en recevant cette récompense qui vise aussi à perpétuer le souvenir de ce grand serviteur du football corse qu’était Jean Stouvenot.