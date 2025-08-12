Christophe Vincent (SC Bastia) lauréat 2025 du challenge Jean-Stouvenot

(Archives CNI)
Jean Stouvenot, natif d’Ajaccio et formé à l’ACA, fut ensuite amené à accomplir l’essentiel de sa carrière amateur en région bastiaise. Après avoir évolué au FC Borgo, puis au RO Cardo et à l’AS Toga-Cardo, il fut aussi l’entraîneur de ces deux derniers clubs.
Au début des années 80, il devint dirigeant du SEC Bastia (vainqueur de la Coupe de France) puis assuma les fonctions de trésorier de la Ligue Corse de Football. Un personnage très apprécié dans toute la Corse pour ses qualités humaines, au premier rang desquelles la fidélité, la générosité et l’intégrité.
Quelques mois après son décès fut donc créé ce challenge qui fut d’abord l’enjeu d’un match amical entre deux club corses. Un trophée remporté à trois reprises par le SCB (2002 et 2003 face à l’ACA, 2005 face au GFCA) contre deux victoires à l’ACA (2001 et 2004 face au SCB).
Devenu par la suite une récompense individuelle, il fut tout à tour décerné à Pascal Camadini (2006), Yannick Cahuzac (2007), Pascal Berenguer (2008), Nicolas Penneteau (2009), François Modesto (2010), Jean-Bati Pierazzi (2011), Yohan Cavalli (2012), Gilles Cioni (2013), Sébastien Squillaci (2014), Louis Poggi (2015), Jean-Louis Leca (2016, 2017 et 2018), Wahbi Khazri (2019), Yohan Cavalli (2020), Yohan Bocognano (2021), LIsandru Olmeta (2022) et Rémy Cabella (2023) et Anthony Roncaglia (2024).
Le challenge sera remis à Christophe Vincent ce vendredi 14 août au stade Armand-Cesari, en préambule au match SCB-Pau.
