Chigliani : Une résidence de création dramaturgique en langue corse

Dans le cadre du tout nouveau festival de l'Olmu, et avec le soutien de la Collectivité de Corse, la Compagnie du Partage de Minuit organise une première résidence de création dramaturgique en langue corse. Cette résidence, qui s'étendra sur quatre jours, se déroulera à Chigliani, dans la commune de Vico, du 11 au 15 novembre. "Cette initiative a pour objectif de soutenir la production d'une pièce de théâtre en langue corse, en favorisant la collaboration entre de jeunes auteurs et metteurs en scène insulaires." explique l'organisation. "Elle offrira également aux acteurs des sessions de formation en langue corse, encadrées par des professeurs expérimentés, visant à développer leur compétence et leur aisance dans le jeu en corse. Une démarche qui se prolongera lors de trois résidences supplémentaires, et qui culminera avec une tournée de représentations de la pièce à travers toute l'île."



"Prunu, di u to sangue prezioso"

Écrite par Forteleone Arrighi et mise en scène par Paul-Alexandre Fortini, la pièce théâtrale "Prunu, di u to sangue prezioso" explore les thèmes de la violence politique et symbolique à travers l'expérience de trois jeunes Corses. Suite à un événement traumatique, ils sont confrontés à un choix ancestral : vivre dans la honte du déshonneur ou chercher à s’en laver par la violence et le sang. La pièce est construite comme une veillée funèbre, centrée autour d'une 'tola', la table traditionnelle où les hommes ayant subi une mort violente étaient exposés. Les femmes entonnaient le 'voceru' par lequel elles appelaient à la vengeance. À travers leur quête de vengeance, l’affront qui leur est fait se confond avec le destin de la Corse, et on assiste, par métonymie, à la vendetta de la Corse.

Avec la participation de Danae Sepulcre-Nativi, Louis Starace, et Andrea Cossu, cette production promet d'être un événement marquant dans le paysage culturel et artistique corse. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de théâtre, les passionnés de la culture corse, et tous ceux désireux de découvrir une dramaturgie innovante en langue corse.