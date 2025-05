Chenilles bombyx disparate : la préfecture écarte une lutte massive en Centre-Corse

L’appel collectif lancé il y a quelques jours par les maires de Castirla, Castiglione, Prato, Piedigriggio, Soveria, Moltifao, Popolasca et Omessa n’est pas resté sans réponse. Confrontés pour la deuxième année consécutive à une prolifération spectaculaire de chenilles bombyx disparate (Lymantria dispar), les élus ont saisi par courrier le sous-préfet de Corte, évoquant des nuisances majeures pour les habitants et appelant à une reconnaissance de catastrophe naturelle.



Dans un communiqué publié ce lundi 5 mai, la préfecture de Haute-Corse reconnaît un pic de pullulation d’ampleur inhabituelle dans les communes concernées du Centre-Corse. « L’année 2025 se distingue par son caractère de grande ampleur et son impact direct sur la qualité de vie des populations », peut-on lire. Mais si les désagréments sont visibles — présence massive sur les routes, dans les jardins, voire dans les habitations — les chenilles ne sont pas urticantes et ne représentent aucun danger direct pour la santé humaine, rappelle la préfecture. Contrairement aux chenilles processionnaires, celles du bombyx disparate provoquent surtout des défoliations chez les chênes verts et lièges, avec un impact écologique réel mais réversible. « Les peuplements forestiers se remettent de ces attaques et produisent de nouvelles feuilles chaque année, comme ce fut le cas à l’été 2024. »



Surtout, les autorités excluent toute lutte généralisée, estimant qu’une telle intervention nuirait aux équilibres naturels : « Une lutte massive à l’échelle d’un territoire n’est pas souhaitable, notamment pour le maintien des ennemis naturels du Bombyx », indique le communiqué.



Un suivi du phénomène est néanmoins assuré, notamment par le Département de la santé des forêts, en lien avec la Direction régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt, ainsi que les services de la DDETSPP. Ce dispositif vise à surveiller l’évolution de la situation sur les massifs forestiers concernés, et à mieux anticiper ces épisodes, connus pour survenir par cycles tous les 10 à 15 ans, notamment dans le grand Bastia ou le Cap Corse.



En attendant, les habitants du Centre-Corse doivent composer avec une situation jugée "anxiogène" par les élus sans perspective immédiate d'intervention.