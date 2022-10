Chemins et routes 4x4 réservés aux seuls touristes et étrangers ? Le cri d'alarme d'usagers corses

"Ce n’est pas l’intérêt personnel de "pros corses qui nous motive, c’est un intérêt général.

Dans notre cas, nous sommes des usagers qui utilisons régulièrement des chemins 4x4 que ce soit "pour accéder à certains sites par loisir ou pour visiter nos bêtes"

Nous avons vu certaines pistes être fermées par des cadenas, car elles étaient trop utilisées.

D’un côté, nos accès sont restreints peut-être à juste titre, et de l’autre, nous assistons à une ruée de touristes avec des 4x4 et motos tous terrains sur les pistes qui restent ouvertes" nous écrivent, un peu dépités, ces usagers insulaires du 4x4



Leur dépit est encore plus grand quand ils affirment "qu'une émission de télévision hollandaise va médiatiser à large échelle, l’idée que l’on peut aller se balader impunément sur les chemins corses en 4x4, sans aucun respect de l’environnement et sans autorisation de qui que ce soit. Cette émission de télévision va entraîner un afflux incontrôlable de véhicules 4x4 et motos . L’image offerte par cette télévision de la Corse aura des conséquences désastreuses".





Autre grief :"Il est important de savoir que cette télévision hollandaise n’a pas fait appel à des prestataires corses qui auraient pu la conseiller et faire en sorte que la législation soit respectée et que des autorisations soient demandées.

Après avoir rappelé que la randonnée et le tournage étaient imminents les usagers insulaires ont souligné qu'ils avaient demandé à "l’ATC et la CTC d’intervenir au plus vite", mais que rien n’avait été fait : "tout le monde semble ne pas s’inquiéter de l’image qui sera médiatisée par une télévision internationale !"

Pour eux, "la mairie de Saint Florent, ainsi que celle de Bonifacio", points de départ et d'arrivée de cette randonnée télévisée et toutes deux informées ne devraient pas être complices de ce projet "

"Notre but est donc d’alarmer avant qu’il ne soit trop tard pour l’intérêt commun de nous tous en Corse. Cette émission grand public est un danger pour nos libertés" termine, inquiet, ce groupe d'usagers.

Il n’y a donc aucun professionnel corse connaissant la problématique du respect de l’environnement impliqué! C’est scandaleux. La Corse est une réserve d’indien pour cette télévision et on vient s’y promener comme on veut sur des routes sensibles ."Mais ce n'est pas tout.Le comble, selon nos interlocuteurs, c’est que "cette chaîne de télévision hollandaise a choisi une société italienne comme équipe de 4x4 . Cette société italienne a déjà sur son site un parcours commercialisé en Corse et elle l’a donc déjà fait sans aucune autorisation".