Chasse au sanglier : en Corse, une saison prometteuse malgré la chaleur

La chasse au sanglier sera-t-elle favorable cette année en Corse ? Après une saison marquée par une baisse des populations de sangliers dans la région, la question revient avec insistance parmi les chasseurs, et tout particulièrement en Corse-du-Sud, où la saison de chasse initialement prévue jusqu’à la fin du mois de février avait été clôturée le 31 janvier dernier après un arrêté préfectoral. “Lors de notre assemblée générale, nous avions émis plusieurs propositions, dont celle de clôturer la saison de la chasse au sanglier le 31 janvier”, avait expliqué Ange-Dominique Manenti, président de la Fédération des chasseurs de Corse-du-Sud. “Malheureusement, il a été convenu que la chasse au sanglier, ainsi que celle de toutes les autres espèces, se terminerait le 28 février, comme partout en France. Nous avons donc demandé à ce que la date soit revue, ce qui a été accepté.”





À l’époque, cette décision avait été motivée par “des remontées des associations de chasse faisant état d’une diminution significative des populations de sangliers dans les zones rurales de Corse-du-Sud”. Sur le terrain, de nombreux chasseurs avaient effectivement observé une raréfaction du gibier, notamment dans certaines microrégions où la chasse devenait difficile, voire impossible. “La saison précédente, nous avons eu une diminution importante de notre tableau de chasse. Nous avons notamment constaté que les laies abandonnaient leurs portées, c’est pourquoi nous souhaitions avancer la date de clôture de la chasse au 31 janvier”, avait expliqué Ange-Dominique Manenti, qui avait lui-même constaté cette baisse des populations de sangliers.





Mais cette année, les premiers signes sont nettement plus encourageants. Selon les deux fédérations départementales, les populations de sangliers semblent en hausse sur une large partie du territoire. “Au dire des experts, les populations de sangliers sont un peu plus importantes que l’an passé”, avance Ange-Dominique Manenti. Un constat partagé dans le nord de l’île, où l’on évoque “une très bonne reproduction”. Dans les zones de chasse, la présence de nombreuses laies suitées, c’est-à-dire accompagnées de marcassins, a été relevée, avec des portées plus nombreuses que les années précédentes. “On en voit avec quatre à six marcassins, sur près de 60 % du territoire. C’est un bon indicateur de la reproduction”, affirme le président de la Fédération des chasseurs de Corse-du-Sud. Si la reproduction varie d’un territoire à l’autre, la tendance générale est à la hausse. “Les portées ont été plus fréquentes, on voit beaucoup de sangliers”, explique Jean-Baptiste Mari.





Une chaleur qui bouleverse les habitudes





Si la densité de sangliers laisse espérer une saison plus dynamique que l’an passé, les conditions climatiques, elles, pourraient bien venir perturber la saison, notamment au cœur de l’été. En cause : des températures élevées, de plus en plus précoces, qui rendent la chasse difficile dès les premières semaines de la saison. “Avec cette fameuse chaleur qu’il y a maintenant, on ne pourra pas passer tout le matin à la chasse au mois d’août. La première phase de chasse va être assez difficile, surtout pour nos compagnons les chiens, qui risquent d’avoir des soucis de santé”, redoute Ange-Dominique Manenti. Au-delà de l’inconfort, la chaleur peut surtout provoquer des problèmes sanitaires, en particulier chez les chiens, fortement sollicités lors des battues. “Il fait très chaud, les points d’eau commencent à se tarir et on risque d'avoir des soucis de déshydratation sur les chiens.”





Le changement climatique bouleverse également certains repères saisonniers auxquels les chasseurs étaient habitués. “Il y a eu un temps où on avait les orages de Sainte-Marie, qui rafraîchissaient un peu l’atmosphère à la mi-août. Mais maintenant, ça fait des années qu’on ne les a plus. On est bien loin de cette époque”, observe Jean-Baptiste Mari. Dès les premières battues, prévues à partir du 15 août, les chasseurs savent qu’ils devront adapter leurs habitudes. “On est obligés de commencer très tôt, au lever du jour, parce qu’à 9h, c’est terminé : il fait trop chaud pour continuer, aussi bien pour les hommes que pour les animaux”, constate le président de la Fédération des chasseurs de Haute-Corse. “Moi le premier, si je fais l’ouverture, je me lève à 3h, et il reste peu de temps pour chasser parce qu’après 9h, c’est fini, vous ne chassez plus. Même les animaux refusent parfois de courir.”



Malgré ces contraintes, les deux fédérations restent optimistes quant à la saison qui vient de débuter La forte présence de sangliers observée sur le terrain, combinée à une reproduction jugée “très bonne” dans de nombreuses microrégions, laisse espérer des tableaux de chasse plus fournis que l’année dernière. “En principe, si le conducteur météo change, ça risque d’être une très bonne saison de chasse”, détaille Ange-Dominique Manenti.

