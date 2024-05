Championnats d'échecs d'Ajaccio : 600 scolaires étaient en lice

Dans le grand hall du Palais des Congrès d’Ajaccio, le silence règne. 600 élèves des classes de CM1 et CM2 sont attablés autour d’échiquiers, rois dames et tours en main. Depuis ce matin 9h, ils s’affrontent tour à tour pour remporter le championnat scolaire d’échecs de la ville d’Ajaccio. En tout, 26 classes du bassin ajaccien ont répondu à l'appel. Chaque classe est représentée par une équipe de vingt joueurs qui disputera 8 parties de quinze minutes tout au long de la journée.



Akkha Vilaisarn, Président de la Ligue corse des Échecs, explique : « Cela fait plusieurs années que nous organisons ce tournoi. Les enfants s’entraînent dès le CP, tout au long de l’année avec des intervenants, à raison d’une heure par semaine. Nous utilisons la pratique des échecs pour que les enfants apprennent à réfléchir avant d’agir et à se canaliser. Les enfants qui sont les plus intéressés peuvent ensuite s’inscrire à une formation plus poussée dans le cadre de l’Échec Club ajaccien et participer à des championnats. Pour le grand public, la pratique des échecs est liée aux mathématiques. Mais je vais tordre le cou aux préjugés : les enfants jouent différemment selon leur imagination et développent leurs qualités personnelles selon qu’ils soient matheux ou littéraires. »



Laurène Guidiccelli, trésorière de l’Échec Club ajaccien, ajoute quant à elle : « Cela demande aux enfants de rester concentrés, de respecter l’adversaire, d’apprendre des règles de jeu, mais aussi des règles de vie. »



Parmi les participants au concours, certains sont inscrits en clubs et ont déjà participé à des concours. Ange-Marie, 10 ans, est en classe de CM1 au Loretto. Il fait partie de l’Échec Club ajaccien. Il a participé au championnat de Corse des jeunes à Corte au mois de février. Il ne s’est pas qualifié, mais, aujourd’hui, il a gagné l’ensemble de ses parties. Reste à savoir si ses camarades de classe lui emboîteront le pas. « J’ai commencé à jouer à la maison avant de m’inscrire en club. J’aime m’amuser en même temps que réfléchir. Cela me permet d’être le plus fort dans une matière même si je suis moins fort à l’école. »