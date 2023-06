Championnat du monde des rallyes : Loubet accroche la 7e place au Kenya

À l'évidence quand débutait hier matin la dernière journée du rallye du Kenya Pilouis Loubet, coincé à la 7e place du général, ne pouvait plus espérer grand-chose, sauf fait de course. Dans une entame très matinale sur Malewa (8,3 km) Kalle Rovanperä en 6'05''1 était le plus rapide devant Ogier à 8''1 et Katsuta à 11''4, auteur d'un très bon rallye. Pilouis Loubet 8e se situait à 28''4. La quinzième spéciale Oserian (18,3 km) où Ogier commettait une erreur qui ne l'empêchait pas de signer le scratch en 11'14''9 lui donnait l'opportunité de reprendre un peu de marge sur Rovanperä, deuxième à 8''6, alors que Tänak finissait 3e à 16''5.



Loubet était, encore, 8e, mais à 47''3. Hellsgate (10,5 km) mettait un terme à cette première boucle. Tänak (5'29''7) s'adjugeait cette ES en prenant le meilleur sur Neuville à 6/10 et Rovanperä à 9/10. Loubet, pour la première fois, finissait en sixième position. Le second passage dans Malewa, permettait aux Toyota, avec comme chef de file Kalle Rovanperä (6'02''6) d'occuper les quatre premières places des ES avec Ogier à 6/10, Katsuta à 8'' et Evans à 10''7. Loubet finissait 7e à 14''9.

Oserian constituait l'avant-dernière explication de ce rallye, le Japonais Takamoto Katsuta s'adjugeait un nouveau scratch en 11'53''6, alors que Pilouis Loubet 9e pointait à 48''. Tout prenait fin en milieu de journée par la Power Stage disputée sur Hellsgate. Une 9e position venait sanctionner ce baisser de rideau pour le pilote de la Puma à 23''1 de Thierry Neuvile vainqueur de cet ultime tronçon chronométré. Au final, cette septième manche du Championnat du monde consacrait Sébastien Ogier qui s'imposait devant Rovanperä à 6''7, c'est dire la faiblesse de l'écart au terme des 19 spéciales. Elfyn Evans était troisième, mais à 2'58. Pilouis Loubet marquait des points en se classant 7e, mais à 16'15 du vainqueur, à l'issue d'un rallye où les ennuis ne l'ont pas épargné.