« Ces animaux pas si bêtes ! St’animali ùn sò cusì scemi ! » : Le tome VII de Raconti

« Ces animaux pas si bêtes ! ». Avec le Tome VII de la collection « Raconti À u crucivìa di i culturi - Contes corses à la croisée des cultures » qui viennent de paraître, les éditions Maïa mettent cette fois en lumière des contes dédiés aux animaux. Un volume signé Ange-Laurent Bindi, Rinatu Coti, Paul Dalmas-Alfonsi, Claude Franceschi, Ghjuvan Ghjaseppiu Franchi.



« Dans cette collection nous recherchons, nous récoltons des contes que l’on retrouve dans plusieurs pays, adaptés selon le lieu », explique Claude Franceschi. « L’aventure a commencé en 2014, à Oran lors du Festival international intitulé Le conte à la croisée des chemins. Ma compagne Amélie Raffaelli et moi-même y avions été conviés et quel ne fut pas notre surprise d’entendre un conteur togolais raconter une histoire traditionnelle de son pays qui ressemblait au conte corse qu’on avait prévu de lire juste après lui. L’aventure de Raconti, Contes corses à la croisée des cultures venait de débuter. Et aujourd’hui elle arrive à son terme car on a fait le tour de la question avec en 11 ans de recherche, 630 contes collectés, 418 textes finalement publiés en 4 tomes grâce à plusieurs centaines de collaborateurs ».



Brigitte Peraldi-Grimaldi, qui fait partie de ces collaborateurs et de « Euthena.com », présente en ces mots ce dernier recueil : « Depuis l’aube des temps, depuis que « le monde est monde », les destins des animaux et des humains sont liés, puisqu’ils partagent une seule et même planète : la Terre. Cette Terre qui abrite tant de communautés humaines avec leurs mythologies, leurs légendes, leurs contes. Les récits présentés ici font de l’animal un « personnage littéraire » ; qu’il soit un adjuvant, compagnon d’infortune de l’humain, ou son ami fidèle, ou un aide dévoué, ou bien qu’il soit un opposant, ennemi violent de l’humain ou le fuyant car le considérant comme néfaste. On le croise sous les traits d’animaux du quotidien, domestiques ou sauvages, d’animaux mythologiques, créatures extraordinaires, ou d’animaux doués de parole, aux comportements humains. Ce livre présente des récits animaliers de notre île et révèle, une fois encore, les ponts secrets qui les relient à des contes et légendes du monde entier ».



La photo de couverture d l’ouvrage est une peinture sur bois de Sandrine Mondary et le 4e de couverture est une aquarelle d’Harmonie Raffalli-Marchi.



Au fil des pages, « Le renard de Biguglia » côtoie « Le renard et le loup de Russie », « L’âne corse qui a bu la lune » s’acoquine avec «L’âne gascon de Montastruc » et le rossignol corse chante avec des oiseaux coréens….



Si les auteurs ferment leur livre de contes, par contre, la série des «Raconti – in paesi / Au village », lancée en 2021, fresque vivante de la mémoire populaire corse, entre légendes, anecdotes, proverbes et poésie connaitront un nouveau tome, Raconti tome VIII, probablement l’été prochain.

