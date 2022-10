Ces Corses cheffes d’entreprise qui relèvent le défi de l'entrepreneuriat féminin

C'est une journée consacrée à l' entrepreneuriat au féminin. L'association Corsican Business Women , qui réunit plus de 150 adhérentes sur l'île, a organisé la 4e édition de son congrès dédié aux femmes chefs d'entreprises avec pour thème : les femmes en transitions économique , écologique , sociétale et digitale .



Des conférences et prises de paroles matinales ont précédé un temps d'échanges autour de tables rondes et d'ateliers durant l'après-midi, avec toujours le même objectif : "Fédérer les femmes chefs d'entreprises, affirme Elisabeth Rossi Sutter , membre du Conseil d'Administration du réseau. L'idée est d'avoir des échanges, de se donner de conseils, de s'épauler pour créer une dynamique de groupe au niveau de l' entrepreneuriat au féminin."



L'ambition même des CBW est de contribuer à ce que les expériences de chacune apportent à l'autre. "Il y a toujours quelqu'un à côté qui a fait mieux, ou qui a fait une erreur, en a tiré une leçon et qui peut nous l'enseigner, constate Jenna Giacomoni , dirigeante de Nettoyage général, une entreprise destinée aux professionnels. Il faut constamment se remettre en question et ce réseau nous apporte exactement ce qui peut nous faire avancer : de l'entraide, de l'écoute et du partage."



Des actions multiples



Contrairement aux idées reçues, un réseau 100% féminin n'a rien de discriminant. "Je ne suis pas nécessairement féministe dans l'âme, p as du tout à prôner la femme au-dessus de tout, mais c'est important parce qu'en tant que femme, on n'est pas toujours regardées de la même manière qu'un homme, dépeint Jenna Giacomoni , démarchée pour rejoindre le réseau il y a quatre ans. Tout à l'heure, une femme qui travaille dans le BTP a dit que quand elle arrivait sur un chantier, elle n'arrivait pas à se faire entendre." Un ensemble de réponses peuvent alors être apportées à l'aide des CBW , grâce à des coachs ou des experts qui sont là pour conseiller les adhérentes. Et pour toutes ces femmes dont la réussite est avérée, un tel rassemblement est une mine d'or permettant de solutionner des problématiques spécifiques.



"Il y a des difficultés particulières rencontrées sur l'accès aux crédits ou la représentativité, assure Elisabeth Rossi Sutter . D'où l'objet d'interventions que nous effectuons dans les écoles par exemple, car y représenter les femmes a un impact spécifique pour donner l'exemple aux petites filles et leur montrer qu'elles peuvent être ambitieuses et faire ce genre de métier." La dirigeante de l'entreprise Solertia Ingénierie , qui ne manque pas de rappeler qu'elle est ' "pro-mixité", reste convaincue de la nécessité de parler de l' entrepreneuriat au féminin, n otamment parce que, comme dans tout le pays, les femmes qui dirigent des petites entreprises n'échappent pas à la règle de la petite taille. Les accompagner est donc primordial, et les Corsican Business Women le font au travers de multiples actions. "On organise des formations, des journées thématiques, des rencontres de femmes chefs d'entreprises qui peuvent avoir des services complémentaires à offrir ou échanger sur des interrogations comme pour financer un projet, détaille Elisabeth Rossi Sutter . Mais ça peut aussi permettre d'avoir un accès plus facile à certaines institutions, par exemple."



La richesse d'un tel réseau apporte son lot de satisfactions. En fin de journée, pour clôturer le congrès, trois trophées CBW ont été remis à des adhérentes qui se sont distinguées sur des thématiques