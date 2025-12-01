Cervioni : La belle vitalité de « A ghjuventù cerviuninca »

Philippe Jammes le Dimanche 26 Octobre 2025 à 17:40

Du haut de ses 10 ans, « A ghjuventù cerviuninca » peut se targuer d’être un rouage important du village célèbre pour ses noisettes. Cette école de chant, par ses nombreuses animations, dynamise le village en toutes saisons.