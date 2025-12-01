Cervioni : La belle vitalité de « A ghjuventù cerviuninca »

L'association, qui fêtera en 2026 ses 10 ans, a été créée par Nathalie Vasta-Simonetti et Luc Vadi. Elle compte aujourd’hui une bonne cinquantaine d’enfants de 5 à 18 ans dirigée par une équipe de bénévoles : Nathalie Vasta-Simonetti, Lisandru Bellagamba et Dumè Peretti. Les cours sont dispensés les mardis, jeudis, vendredis et samedis avec l'aide précieuse d'une équipe de parents dynamique, importante à la vie de l'association.
Bien implantée culturellement dans le village, installée dans un local mis à la disposition par la municipalité, l'association le dynamise fortement grâce à de nombreuses animations et des rendez-vous intergénérationnel. «Cette école de chant crée un véritable lien social dans notre village et les ruelles s’égaient de rire et de cris d 'enfants à la sortie de l'école pour rejoindre les locaux » souligne Nathalie Vasta-Simonetti.
Depuis sa création l'association a réalisé plus d'une centaine de prestations à Cervioni mais aussi dans différentes communes de Corse où on la réclame notamment pour des premières parties de concert. « Nos concerts offrent un répertoire très varié de chansons corses » précise encore Nathalie. « L'association a d’ailleurs remporté en 2024 le concours national MSA (Mutuelle sociale Agricole) pour son projet de comédie musicale « Da eri à oghje », qui constitue un beau voyage à travers les chansons corses d’hier à aujourd’hui ».
A Cervioni, on chante mais on voyage aussi. Des séjours ont été ainsi organisés en Italie, en Sardaigne, au Pays basque, à Montpellier…
Des projets plein les tiroirs
Pour les fêtes de fin d’année « A scola di cantu » sera présente au Marché de Noël de Cervioni le 30 novembre puis offrira un concert de Noël le 13 décembre. L'année 2026 sera importante pour l'associu qui fêtera ses 10 ans. A cette occasion sortira un cd 4 titres, prévu aussi un échange avec « A scola di cantu » d’Ajaccio pendant les vacances de Pâques, un voyage à Montpellier au mois de mai et un voyage au pays basque au mois d'octobre. « Grâce à la municipalité de Cervioni et de quelques municipalités de la Costa verde, l’aide de particuliers et surtout la vente de délicieuses crêpes durant les marchés et foire, l'association peut vivre. On espère bien sûr avoir plus d'aides* même si on sait que malheureusement le contexte est plus en plus difficile pour les associations »
*Les personnes désireuses d’aider l’association peuvent contacter le 0634141500
Bien implantée culturellement dans le village, installée dans un local mis à la disposition par la municipalité, l'association le dynamise fortement grâce à de nombreuses animations et des rendez-vous intergénérationnel. «Cette école de chant crée un véritable lien social dans notre village et les ruelles s’égaient de rire et de cris d 'enfants à la sortie de l'école pour rejoindre les locaux » souligne Nathalie Vasta-Simonetti.
Depuis sa création l'association a réalisé plus d'une centaine de prestations à Cervioni mais aussi dans différentes communes de Corse où on la réclame notamment pour des premières parties de concert. « Nos concerts offrent un répertoire très varié de chansons corses » précise encore Nathalie. « L'association a d’ailleurs remporté en 2024 le concours national MSA (Mutuelle sociale Agricole) pour son projet de comédie musicale « Da eri à oghje », qui constitue un beau voyage à travers les chansons corses d’hier à aujourd’hui ».
A Cervioni, on chante mais on voyage aussi. Des séjours ont été ainsi organisés en Italie, en Sardaigne, au Pays basque, à Montpellier…
Des projets plein les tiroirs
Pour les fêtes de fin d’année « A scola di cantu » sera présente au Marché de Noël de Cervioni le 30 novembre puis offrira un concert de Noël le 13 décembre. L'année 2026 sera importante pour l'associu qui fêtera ses 10 ans. A cette occasion sortira un cd 4 titres, prévu aussi un échange avec « A scola di cantu » d’Ajaccio pendant les vacances de Pâques, un voyage à Montpellier au mois de mai et un voyage au pays basque au mois d'octobre. « Grâce à la municipalité de Cervioni et de quelques municipalités de la Costa verde, l’aide de particuliers et surtout la vente de délicieuses crêpes durant les marchés et foire, l'association peut vivre. On espère bien sûr avoir plus d'aides* même si on sait que malheureusement le contexte est plus en plus difficile pour les associations »
*Les personnes désireuses d’aider l’association peuvent contacter le 0634141500