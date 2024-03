Les jeunes de Cervioni à l’honneur, primés par la MSA de Corse

Tous les ans depuis l’an 2000, la MSA lance un concours auprès des jeunes pour encourager de bonnes initiatives pouvant contribuer à animer le monde rural. C’est l’occasion pour eux d’acquérir de nouvelles compétences et de développer leurs talents. « Les Appels à Projets Jeunes s’inscrivent dans la politique d’action sociale de la MSA, explique Lisa Mattei, l’assistante sociale qui a accompagné les deux groupes de Cervioni et Folelli dans l’élaboration de leur dossier. Nous les accompagnons pour les aider à structurer leur projet. Souvent, nous nous appuyons sur des structures locales – centres sociaux, maisons des adolescents, ou d’autres associations qui fédèrent les jeunes. Mais il est arrivé que certains jeunes créent leur propre association pour réaliser leur projet. » La démarche s’appuie sur un cahier des charges qui définit les thématiques dans lesquelles les projets doivent s’inscrire et précise les critères de sélection : l’implication des concourants, l’impact de l’action sur le territoire, la dimension solidaire, l’originalité et la qualité.



Trois projets primés en Corse

Cette année, trois projets ont été primés localement sur la Corse : le projet de cinq jeunes de Folelli, sur la thématique de l’“Education et exercice à la citoyenneté”, qui consiste à « créer un espace dédié à l’écoute et à l’expression de la jeunesse sur le territoire du Fium’altu », en générant un dialogue à la fois entre les générations, et avec les structures politiques et citoyennes locales. Celui de trois jeunes femmes de Portivechju, “Let’s ’s talk about love and sex”, accompagné, lui, par Bruna Giudicelli, visant à « développer des contenus multimédias […] pour informer, rassurer et sensibiliser les jeunes sur les questions des relations affectives, sexuelles, et les dangers de la consommation de drogues ». Il s’inscrit dans la thématique “Prévention en santé”. Hasard du calendrier ? C’est à l’occasion de la journée de la femme, que ce groupe recevra son prix.



Une comédie musicale en langue corse

Enfin, last but not least, le projet du groupe de Cervioni, dans le domaine de la “Culture et événements grand public”. Leur objectif est la création d’une comédie musicale en langue corse, Da eri a oghje, qui « retrace l’histoire de la chanson corse pour créer un lien intergénérationnel », explique Nathalie Simonetti-Vasta, responsable de l’association Ghjuventù Cerviuninca qui les accompagne également : une association créée il y a huit ans dont le cœur d’activité tourne autour de la musique, notamment le chant corse. « Nous avions prévu ce projet depuis deux ou trois mois, explique l’un des lauréats. Alors nous avons saisi l’opportunité de ce concours. » Les porteurs du projet sont quatorze jeunes de 13 à 17 ans – la tranche d’âge dans laquelle ils ont concouru. Mais la comédie musicale impliquera également les autres jeunes chanteurs de l’association dont certains ont tout juste six ans. Au totalement, une quarantaine d’enfants et adolescents. Pratiquement tous sont corsophones à quelques exceptions près. Mais ce sera justement l’occasion de pratiquer et, mieux, de s’initier à la langue.

Maintenant, le groupe va se mettre au travail : musique, paroles, mise-en-scène, décors, costumes… tout est à faire pour passer de l’idée à la réalisation. Les costumes seront l’occasion de travailler le lien intergénérationnel : « Les personnes âgées du village qui ont des compétences en couture se sont proposées pour les aider », précise Nathalie Simonetti-Vasta.



Le Prix des Internautes

Les jeunes sont encore stupéfaits de l’accueil qui a été fait à leur projet. Car, non contents de remportés un prix en Corse, ils ont également été sélectionnés pour concourir au niveau national : au sein des cent projets nationaux, ils ont été retenus parmi les quatorze meilleurs projets, et ont finalement remporté le Prix des Internautes, en recueillant le plus de votes sur les réseaux sociaux. Ce nouveau prix a rapporté aux jeunes comédiens un nouveau chèque de 1500 €. Au total, 3500 € qui leur seront de grande utilité pour monter le spectacle. « On a été très surpris », rapporte l’un d’eux. « C’est une grande fierté ! ».

Une fierté que partage le maire de Cervioni, Marc-Antoine Nicolaï. « C’est rare de voir autant de passionnés de chant dans une commune rurale », a-t-il ajouté, soulignant également l’engagement des parents. « Le chant, c’est la tradition qui se transmet… et c’est aussi la langue corse qui est mise à l’honneur ! ».

La première représentation devrait avoir lieu en juin ou en septembre, « quand nous serons prêts », estime la responsable de Ghjuventù Cerviuninca. Avec sans doute un premier spectacle à Cervioni puis d’autres sur toute la Corse. Et qui sait ? L’association qui organise une trentaine de manifestations tous les ans, a déjà eu l’occasion d’aller voir au-delà des frontières : si l’accueil fait aux premières représentations est suffisamment favorable, Da eri a oghje pourrait bien aller parler de la Corse et de ses chants de l’autre côté de la Méditerranée !