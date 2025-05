Cérémonie du 8 mai à Corbara : la Croix du Combattant pour Jourdan Martelli

La distinction lui a été remise en présence des portes drapeaux locaux et départementaux des anciens combattants de la FNACA, d’un détachement du 2ᵉ Régiment étranger de parachutistes de Calvi, ainsi que des membres de la réserve communale de sécurité civile, qu’il dirige avec beaucoup d’enthousiasme.

Déjà titulaire des médailles de la Défense nationale, de la Sécurité intérieure, d’Outre-Mer et des Services bénévoles, Jourdan Martelli voit une fois encore son dévouement reconnu par la Nation. Cet hommage vient récompenser un parcours exemplaire, au service du pays et de sa communauté locale.

La cérémonie, sobre et émouvante, s’est tenue sous la présidence de M. Paul Lions, maire de Corbara, en présence de proches, amis et autorités locales. Des allocutions sincères ont ponctué le moment, où l’émotion a rejoint l’authenticité des mots. Le récipiendaire, profondément touché, a tenu à remercier celles et ceux qui ont contribué à cette mise à l’honneur.

Fier enfant de Corbara, M. Martelli incarne une fidélité rare aux valeurs de solidarité et de service. Actif au sein de la paroisse comme parmi les confréries religieuses, son engagement dépasse le cadre militaire passé pour toucher au cœur même de la vie communale.

Un moment particulièrement marquant de la matinée a été la lecture, par des élèves de l’école de Corbara accompagnés de leur professeure, d’un texte émouvant fruit d’un travail collectif autour du thème de la guerre. Leur intervention, saluée par tous, a apporté une note de fraîcheur et de gravité, rappelant l’importance de la transmission de la mémoire aux jeunes générations.

Avant la clôture de la cérémonie, le prêtre de la paroisse a procédé à une bénédiction solennelle du monument aux morts, en signe de paix et de respect envers ceux qui ont donné leur vie pour la liberté.

À l’issue de la cérémonie, un moment convivial s’est prolongé autour d’un rafraîchissement offert par la municipalité, permettant aux participants d’échanger et de partager ensemble la chaleur humaine de cette journée de mémoire. La rédaction de CNI adresse ses plus sincères félicitations à Jourdan Martelli.