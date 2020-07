Centuri : 500 kilos de déchets ramassés sur la plage de Mute Mezzana

Bois industriel, ferraille, pare-choc, bloc de goudron, caoutchoucs, gros plastiques, tuyaux, tonneaux, coton-tiges, bouchons, préservatifs, seringues, briquets... C'est la liste non exhaustive des trésors qu'ont ramassés les bénévoles de l'association Protection Marine Capi Corsu sur la plage de Mute Mezzana à Centuri toute la journée de lundi.



Une soixantaine de bénévoles venus du Cap Corse se sont rejoints à 9 heures pour entamer une journée de nettoyage de la plage. Parmi eux Michael, Bernard, Josy, Yves, Claudette, Daniel, JF et bien d'autres.



A la fin de la journée, les équipes terrestres et les équipes marines ont rassemblé 500 kilos de déchets récoltés sur la plage, dans les rochers et sous l'eau. Tout a été emmené à la déchèterie et à la recyclerie.



Une initiative écologique qui gagnerait à être dupliquée sur nombre de plages de l'île. Un grand bravo à ces bénévoles !