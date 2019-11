Centres commerciaux : La Fondation Coppieters met en scène l’impact de ces zones de « non-lieux »

- Pourquoi organiser une exposition sur les zones commerciales ?

- Nous avons souhaité, avec la Fondation Coppieters, parler d’un sujet qui fait couler beaucoup d’encre, à savoir le développement de centres commerciaux démesurés en périphérie des villes. Et notre volonté était d’en parler autrement, à travers des photos, une maquette et une cartographie qui dressent un état des lieux complet des zones commerciales en Corse, et une installation audio-visuelle. Je voulais sortir du côté « débat d’expert » pour aller vers un objet, l’exposition, qui parle à tout le monde. Parfois, une photo, un schéma, un dessin sont bien plus parlants que des explications techniques. D’où cette idée de travailler avec des artistes et des créatifs autour d’un sujet commun : les zones commerciales.



- Quel en est le thème précis ?

- C’est véritablement l’impact des centres commerciaux sur le paysage, le territoire et les populations. L’idée est de plonger dans les projets récents qu’a connu la Corse et de les comparer avec ce qui se passe à l’extérieur, en Sardaigne, au Pays Basque... Nous voulions par exemple à travers les photos, faire ressortir l’impact sur le paysage. Et c’est le cas ! Si vous regardez l’affiche de l’exposition, la photo est explicite : une fontaine traditionnelle perdue au milieu d’une coulée de béton, entre un panneau, un rond-point et une poubelle. C’est très emblématique du modèle de ces centres commerciaux qui ne se base pas sur l’existant, sur ce qui constitue une valeur patrimoniale, historique et culturelle, mais où l’on urbanise au gré des opportunités, en essayant d’obtenir la plus belle plus-value financière. Avec au final, les conséquences qu’on connait : des centres villes désertés, un aménagement du territoire fait sans réflexion globale, des infrastructures routières inadaptées et surtout des conséquences sociales et culturelles majeures liées à un appauvrissement général des échanges et des contacts avec le milieu qui nous entoure. Sans parler des emplois peu qualifiés et souvent précaires qui en découlent.



- Pourquoi qualifiez-vous ces zones de « non-lieux » ?

- J’ai volontairement utilisé le terme « non-lieux » pour qu’il interpelle. Je voulais que les gens s’interrogent collectivement sur ce qui fait sens pour nous dans notre société. Souhaite-t-on vraiment qu’une zone commerciale périphérique, qui tend à reproduire un pastiche de villes avec des fausses rues, des fausses places qui font croire à un espace public, vienne remplacer nos villes et nos villages ? Est-on d’accord pour que ces espaces, « ouverts temporairement au public » sous gestion privée, soient les villes de demain ? Notre objectif est d’arriver à ce que ce sujet de l’urbanisme commercial soit débattu par l’ensemble de la société corse. Pour ma part, je pense qu’on ne peut pas laisser le développement de la Corse entre les mains de quelques opérateurs privés qui ont comme objectif, non le bien-être des populations et encore moins la survie des centres villes, mais un profit de court terme.



- Quels artistes ou professionnels participent à l’exposition ?

- Le photographe Philippe Pierangeli expose « Photographies de centres commerciaux en Corse : l’espace et les lieux ». Une artiste italienne, Maria Elena Fantoni, propose une « Installation sonore et vidéo sur les noms des centres commerciaux en Italie ». L’urbaniste maquettiste Marc-Antoine Campana présente une maquette du centre-ville d’Aiacciu qui se confronte à la périphérie. Le cartographe Pierre-Louis Centonze a réalisé une carte en format A0 qui montre la dynamique commerciale et urbaine en Corse et une comparaison Corse/ Sardaigne.



- Qu’ont-ils voulu montrer ?

- Le choix, qui a été fait, est d’expliciter ces « non lieux » sous la forme d’une exposition pour bien montrer comment ces centres commerciaux transforment à la fois l’espace, les lieux de vie et influencent les relations sociales, le mode de vie. En filigrane, ces exposants s’interrogent sur le modèle de société que ce mode de consommation induit. La comparaison avec la Sardaigne et le Pays Basque permet de croiser les approches.