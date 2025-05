Centre hospitalier de Bastia : 40 ans d’histoire et un nouveau chantier en ligne de mire

Le 15 juin 1985, le centre hospitalier de Bastia ouvrait officiellement ses portes à Falconaja. Surplombant la ville, il remplaçait l’ancien hôpital de Toga, jugé vétuste. Pour les soignants de l’époque, ce déménagement marquait un tournant. « À Toga, il fallait trimballer un malade quatre ou cinq fois avant qu’il puisse s’installer dans son lit. On le récupérait aux urgences, on le montait à la radio, puis dans les services, et on repartait pour les examens… sous la pluie ou avec le vent, avec seulement deux brancardiers et parfois une seule personne le week-end aux urgences », se remémore Michel Giorgi, ancien archiviste et administrateur du centre hospitalier. Un changement que beaucoup ont eu du mal à accepter. “La plupart d’entre nous venaient du Cap Corse, alors monter ici, c’était le bout du monde. On était bien à l’hôpital de Toga, c’était un crève-cœur de le quitter, mais les choses ont suivi leur cours. Tout le monde a mis du sien pour déménager, aussi bien les pompiers que les ambulances privées ou les cadres de la ville.”



Quarante ans plus tard, le constat est clair : le site de Falconaja arrive en fin de course. « Nos équipements et nos compétences sont du niveau d'un CHU, mais le bâtiment est à bout de souffle sur le plan architectural et en surface disponible », admet Christophe Arnould, directeur du centre hospitalier. Avec un vieillissement et un accroissement de la population, la structure est devenue saturée. « Le développement de l'offre de soins, combiné à l'accroissement de la population, a provoqué une forme d'effet ciseau. Jusqu'aux années 2010, les cliniques privées occupaient une place importante, mais le centre hospitalier est ensuite devenu central. Aujourd'hui, il est saturé. ».