Centrale EDF de Lucciana : les négociations se poursuivent, le blocage maintenu

Une deuxième journée de négociations s’est tenue ce mardi entre les agents du syndicat STC de la centrale de Lucciana, en grève illimitée depuis plus de dix jours, et Frédéric Maillard, président d’EDF-PEI. Marc-Antoine Antonini, délégué du personnel STC EDF-PEI, évoque des “avancées significatives”, bien qu’aucun accord n’ait encore été trouvé. “Des discussions ont déjà abouti sur certains points, mais il en reste d’autres à aborder”, précise-t-il.



Le mouvement social a débuté le 7 mars, les agents dénonçant une politique sociale jugée inéquitable et réclamant des engagements concrets de leur direction. Quatre jours plus tard, ils ont durci leur action en bloquant l’accès à la centrale. Une première tentative de dialogue avec une délégation de la direction générale d’EDF-PEI, samedi à Lucciana, n’a pas permis de débloquer la situation. Face à l’impasse, Frédéric Maillard s’est déplacé à Bastia pour rencontrer les grévistes, donnant lieu à un premier échange lundi. “Les discussions se poursuivront au moins jusqu’à demain”, indique Marc-Antoine Antonini, précisant que le blocage de la centrale reste maintenu.