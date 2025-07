Ce qui change au 1er juillet 2025 : tabac, travail, formation, énergie...

Avec le début du mois de juillet, de nombreuses évolutions réglementaires prennent effet en France, touchant à la fois au monde du travail, à la santé publique, aux aides à la rénovation énergétique et à la mobilité. Voici ce qu’il faut retenir.



Des espaces sans tabac étendus

Depuis ce 1er juillet, il est désormais interdit de fumer dans de nombreux lieux publics extérieurs : parcs, plages, abribus, abords des écoles, bibliothèques et installations sportives. Objectif affiché : « aller vers une génération sans tabac », en réduisant l’exposition des jeunes à la fumée et en protégeant la population.



Travailleurs : mesures obligatoires contre les fortes chaleurs

Face aux épisodes caniculaires de plus en plus fréquents, les employeurs doivent désormais prendre des mesures concrètes pour préserver la santé des salariés : adaptation des horaires, pauses renforcées, suspension des tâches pénibles aux heures les plus chaudes, mise à disposition d’ombres et de points d’eau (au moins trois litres d’eau potable par jour et par personne en l’absence d’eau courante). Ces règles deviennent obligatoires à compter du 1er juillet.



Apprentissage : contribution obligatoire et nouveau mode de calcul

Les employeurs devront désormais s’acquitter d’une participation forfaitaire de 750 euros pour chaque contrat d’apprentissage signé à partir du niveau bac+3. De plus, la prise en charge des frais de formation sera désormais calculée au prorata des jours réellement effectués en formation, et non plus sur une base mensuelle forfaitaire.



MaPrimeRénov’ suspendue en partie

Le guichet MaPrimeRénov’, qui soutient les projets de rénovation énergétique, est temporairement suspendu depuis le 23 juin, mais uniquement pour le parcours « rénovation d’ampleur ». Les autres dispositifs, notamment pour les copropriétés et les travaux individuels ciblés, restent disponibles. Une reprise est annoncée pour septembre.



Éco-prêt à taux zéro : conditions modifiées

Le dispositif éco-PTZ est ajusté pour harmoniser ses critères avec ceux de MaPrimeRénov’ et de la TVA à taux réduit. Désormais, pour bénéficier d’un prêt « rénovation globale », il faudra obligatoirement fournir un audit énergétique démontrant un gain d’au moins deux classes sur le diagnostic de performance énergétique (DPE).



Chômage : légère revalorisation des allocations

Les allocations d’assurance chômage sont revalorisées de 0,5 % à compter du 1er juillet. L’allocation journalière minimale passe ainsi à 32,13 euros (contre 31,97 euros). Plus de deux millions de bénéficiaires sont concernés. L’augmentation ne s’appliquera cependant qu’aux rémunérations datant d’au moins six mois.



Un nouveau formulaire pour les arrêts maladie

Un formulaire papier sécurisé devient désormais obligatoire pour les avis d’arrêt de travail. Tous les anciens formats seront automatiquement rejetés. Ce changement vise à renforcer la lutte contre la fraude.



Gaz naturel : hausse des tarifs

La Commission de régulation de l’énergie a annoncé une hausse moyenne de 1,4 % des factures de gaz. L’abonnement annuel grimpe ainsi à 117,93 euros pour un usage cuisson/eau chaude, et à 290,83 euros pour le chauffage. Le tarif d’acheminement augmente de 6,1 %.



Verres de myopie désormais remboursés

La Sécurité sociale prend désormais en charge une partie du coût des verres correcteurs conçus pour freiner la myopie chez les enfants de 5 à 16 ans. Cela concerne notamment les verres Miyosmart, recommandés par la Haute Autorité de santé depuis 2022.



Mobilité : bonus écologique revalorisé pour les véhicules électriques

Le bonus écologique pour l’achat d’une voiture électrique change de modèle de financement : il est désormais soutenu par les certificats d’économie d’énergie (CEE). Le montant de l’aide augmente pour les ménages modestes, avec une prime allant de 3 100 à 4 200 euros, selon la composition du foyer et ses revenus. Le plafond de prix des véhicules éligibles reste fixé à 47 000 euros TTC.



Mobilité : ajustement du versement mobilité

Enfin, les taux du versement mobilité, une contribution des employeurs destinée à financer les transports en commun, sont réévalués ce 1er juillet. Ils varient selon les territoires et seront précisés par décret.