Ce dimanche soir, une "Lune bleue" éclairera le ciel corse

Ce dimanche 22 août à partir de 20h30 environ, un phénomène astronomique assez rare sera visible dans le ciel : une lune bleue. Mais attention son nom n'a rien à voir avec sa couleur, la Lune sera jaune mais plus grosse et plus lumineuse qu’à l’accoutumée. Le nom "bleu" dérive de l'expression anglaise "once in a blue moon", qui se traduit par la nôtre "tous les 36 du mois", pour indiquer quelque chose qui arrive très rarement. Il n'est pas habituel, en effet, qu'il y ait 4 pleines lunes dans une saison mais l'été 2021 en contiendra quatre et la troisième, celle de ce soir, appelée " lune bleue". Si selon certains astrologues cette pleine lune annoncerait de grands changements car elle entame la saison de la Vierge, signe décidément anticonformiste, du point de vue scientifique, la troisième pleine lune d'été, qui prend également le nom de lune de blé, c'est un événement très rare. En effet, ce soir la Lune sera encore plus brillante que d'habitude et vous pourrez admirer aussi Saturne et Jupiter, avec lesquels elle sera en conjonction dans la constellation du Verseau.