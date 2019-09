CdC : Six jeunes ambassadeurs pour promouvoir et valoriser le sport corse

- Quels sont les critères de sélection des jeunes sportifs ?

- Le premier critère est forcément l’âge : entre 15 et 30 ans. Il faut aussi être résident en Corse, être licencié dans un club ou une ligue en Corse depuis au moins deux ans, être inscrit sur les listes de haut niveau du Ministère des Sports ou avoir réalisé des performances de niveau national ou international. Il faut aussi évidemment respecter l’éthique sportive. La pratique de la langue corse est importante et appréciée sachant que nous avons décidé de bonifier le jeune ambassadeur si, à l’issue des deux ans, il a obtenu une certification B1 en langue corse. Le but est de porter les valeurs de la Corse, qu’elles soient sportives, culturelles ou identitaires.



- Que doit faire un jeune sportif pour y participer ?

- Nous lançons, dès ce début septembre, date d’ouverture de la saison sportive, un appel à candidature. Nous irriguons l’ensemble des clubs, ligues et comités sportifs pour que tous aient l’information. Le jeune sportif aura un mois pour répondre par le biais d’une lettre de motivation - lettre bilingue français/corse appréciée – adressée à l’attention du Président de l’Exécutif de Corse, où il expliquera pourquoi, selon lui, il fera un bon ambassadeur sportif pour la Corse. A l’issue de ce mois, un jury sera constitué et composé de six personnes : le Président du Conseil d’administration et un représentant du Centre du Sport et de la jeunesse corse (CSJC), bras armé de la politique sportive et jeunesse de la CdC, un représentant de la Direction des Sports de la CdC, un journaliste sportif membre de l’Union nationale des journalistes sportifs (UNJS), un représentant du mouvement sportif, le tout chapeauté par moi-même. Nous nous réservons le droit de convoquer le jeune candidat pour aller plus loin que sa lettre de motivation et vérifier ses aspirations. Toutes les indications sont sur le site de la CdC.



- Ciblez-vous des disciplines sportives particulières ?

- Non ! L’éventail est très large. Il s’étend non seulement à toutes les disciplines olympiques et paralympiques, mais aussi à celles qui ne sont pas affiliées, les disciplines non olympiques délégataires, le handisport et le sport adapté. Notre souhait est de toucher vraiment le sport dans sa globalité, qu’il soit collectif ou individuel.



- La rétribution financière est assez importante…

- Oui ! C’est pour cela que le jeune doit répondre à la volonté de l’Exécutif de promouvoir des valeurs et faire sa part du chemin dans ce partenariat entre CdC et monde sportif. Le règlement des 4000 € se fera à moitié en début de saison sportive et le solde à son terme. Cette aide est cumulable avec la bourse annuelle attribuée aux jeunes sportifs de haut niveau. Afin d’encourager la pratique de la langue corse, un bonus de 500 € sera attribué à chaque ambassadeur ayant obtenu le Certificat en Langue Corse niveau B1 à la fin des deux années.



- Exercerez-vous un contrôle des missions ?

- Oui ! Evidemment ! À l’issue de la première année de fonction, les ambassadeurs présenteront un bilan de leur activité personnelle. Nous nous réservons le droit de rompre la convention et de demander le remboursement des sommes déjà versées. L’aide et le titre d’ambassadrice/ambassadeur pourront être interrompus en cas de manquement aux engagements contractuels, en cas de suspension par sa fédération sportive ou si l’athlète n’est plus licencié dans un club corse.



- Devenir un ambassadeur sportif peut-il ouvrir des portes pour un jeune motivé ?

- Oui. Mais, déjà, cela peut être, pour le jeune sportif, une source de valorisation puisqu’il est reconnu par une institution qui est la Collectivité de Corse. L’ambassadeur sportif est institutionnalisé et peut porter des messages pour répondre aux problématiques que la jeunesse peut rencontrer. Le jeune est reconnu dans ses atouts et peut s’impliquer dans des actions associatives ou sportives. Il prouve que l’on peut exceller dans une pratique sportive, avoir des résultats et des performances, et réussir brillamment ses études : les résultats du CSJC le montrent. Nous avons récemment eu l’exemple de la petite judokate qui participe aux championnats du monde. Il est important que l’on dépasse les nominations effectuées par les journalistes sportifs et que la CdC valorise son patrimoine jeunesse et son patrimoine jeunesse sportive et reconnaisse l’investissement des jeunes à la fois dans leurs parcours scolaire et sportif.



Propos recueillis par Nicole MARI.