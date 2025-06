Cavall’in Festa à Corte : Une trentième édition qui restera dans les annales

Ce spectacle raconte l’histoire de Marie-Thérèse Figueur, plus connue sous le nom de Madame Sans-Gêne , qui fut soldate engagée dans l’armée Napoléonienne. Elle était également surnommée la Dragone de l’Empire car elle était engagée au sein du 9 e Régiment des Dragons. A travers différents tableaux, la troupe va tenter de re retracer l’histoire de cette exceptionnelle cavalière au franc-parler certain et au remarquable courage sur les champs de bataille qui lui valurent donc ce surnom de Madame Sans-Gêne. « Nous avons réalisé l’histoire romancée de cette cavalière en gardant de nombreuses notes historiques pour permettre au public de découvrir l’histoire méconnue de Marie-Thérèse Figueur. Le premier tableau va retracer le contexte historique en partant de la période royaliste, la phase de la Révolution et l’arrivée de Napoléon devenant ensuite Empereur. Les tableaux suivants montrent comment Madame Sans-Gêne s’enrôle dans l’armée Napoléonienne pour se retrouver au siège de Toulon que nous allons recréer à travers une petite scène de bataille », a poursuivi Louisa Kaczmar qui garde secrète la fin de cette belle histoire. Une histoire que l’on pourra donc découvrir ce soir à partir de 20 h 30 au Parc des Sports de Chabrières !

Cavall’in Festa se poursuivra ce dimanche dès 9 heures avec un programme particulièrement riche et varié.