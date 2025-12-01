Casalabriva : quatre adolescents avouent le supplice d'une vache et son veau, diffusé sur les réseaux sociaux

CorseNetInfos
La rédaction avec l'AFP le Vendredi 31 Octobre 2025 à 18:45

Quatre adolescents ont été placés en garde à vue cette semaine, puis relâchés vendredi, pour avoir égorgé une vache et abattu son veau cet étéà Casalabriva, en Corse-du-Sud, à proximité de Sartene, avant de diffuser les vidéos de ces sévices sur les réseaux sociaux, a appris l'AFP auprès de la gendarmerie, confirmant l'information de Corse Matin.



Une enquête a été ouverte pour "actes de cruauté et sévices graves ayant entraîné la mort", a indiqué vendredi le parquet d'Ajaccio.
Trois mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue mercredi, tandis qu'un quatrième, soupçonné d'avoir transporté ses amis en voiturette, a été appréhendé jeudi.
Tous ont été relâchés vendredi.

Les jeunes, âgés de 15 et 16 ans, ont reconnu les faits, a affirmé Sophie Shushi, commandante de la compagnie de gendarmerie de Sartène.
Des vidéos, diffusées sur les réseaux sociaux en juillet, montrent des adolescents "éclaboussés de sang" et une "vache au sol avec une mare de sang, en train d'être décapitée", a rapporté la commandante Shushi.
Alors que le "petit veau tourne autour", les jeunes "crient : +on a tué ta mère+", avant de l'abattre avec une arme à feu, a-t-elle ajouté.
Les vidéos ont été rapidement supprimées des réseaux sociaux.
Le propriétaire des animaux n'a pas été identifié, a précisé la gendarmerie, qui indique continuer les investigations "pour identifier les rôles de chacun".




