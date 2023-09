Casa di l’Anziani : L’heure de la rentrée a sonné pour les séniors bastiais

« Il y avait une forte demande et la liste d’attente à notre 1ère Casa à Saint Joseph était longue » explique Françoise Filippi, Vice-présidente du CCAS, Centre Communal d’Action Sociale de la mairie de Bastia. «De plus certaines personnes avaient des difficultés pour s’y déplacer. Inaugurée en juillet, A Casa di l’anziani l’Arnia, située dans le parc Mandela à Montesoro, débute réellement ses activités ce lundi 11 septembre ».



Au total et alors que la saison débute tout juste, les deux lieux dédiés aux seniors recensent déjà plus de 160 adhérents. «L’adhésion est gratuite, il suffit d’être retraité de plus de 60 ans et de résider à Bastia » indique de son côté Elisabeth Fraticelli, la directrice du CCAS. A la tête des deux structures Sylvain Mei. Sylviane Roux dirigeant et assurant la permanence de celle de San Ghjisè et Marie-Catherine Moretti, celle de l’Arnia. « Comme nous travaillons sur la mixité, on peut pratiquer des activités dans l’un ou l’autre de nos locaux sans pour autant habiter le quartier où ils se trouvent. Les gens viennent ainsi des différents quartiers de Bastia et des groupes inter-quartiers se forment » ajoute Alexandra Stchegloff directrice adjointe du CCAS.



L’Arnia se situant dans le verdoyant parc Mandela, certains ateliers pourront s’y tenir en plein-air.

Des conférences à thèmes (nutrition, santé, économie d’énergie, tri sélectif, tradition…) sont aussi données une fois par trimestre ainsi que des sorties découverte du patrimoine culturel, environnement naturel et une fois par mois un « thé dansant » à salle polyvalente de Lupino. Le prochain aura lieu le dimanche 24 septembre.