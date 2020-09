Cas de Covid-19 à l'école de Lucciana : "le virus circule, mais on suit l'évolution de très près"

Le jeudi 3 septembre, lors de la rentrée scolaire à l'école de Lucciana, un père de famille a accompagné son enfant à la maternelle. Après avoir visité la classe et rencontré l’enseignant, il est reparti. A 11h30, celui-ci appelait l'école pour annoncer que le résultat d'un test Covid effectué la veille, était positif. Immédiatement, l'enfant et le père ont été priés de rester en quatorzaine.



"Par mesure de précaution nous avons contacté toutes les personnes qui auraient pu être en contact avec lui. Par la suite, nous avons confié l'enquête prospective à l'ARS." , explique Christian Mendivé, directeur académique des services de l'Education Nationale de Haute-Corse.



En attendant les résultats, la classe de maternelle concernée n'a pas accueilli d'enfants ce vendredi matin. A 9h15, le retour de l'ARS a indiqué que personne n’était un cas contact, sauf l'enfant de la personne contaminée, qui sera testé. Lundi la classe reprendra donc normalement à Lucciana.



"Le virus circule, l'école ne sera pas épargnée"



Ce cas survient après qu'une enseignante, dans une pré-rentrée a été testée positive à la Covid-19 lors d'une formation à Biguglia. Christian Mendivé est conscient que ces deux cas ne seront pas isolés : "Le virus circule, je sais que cela peut arriver très vite, mais on suit l'évolution de très près.", explique-t-il. En effet, le directeur académique a indiqué être alerté de chaque soupçon de Covid dans toutes les écoles de Haute-Corse. Il reçoit presque instantanément, à tous moments de la journée, les mails des chefs d'établissements concernants des cas suspects.





Et en cas de Covid avéré à l'école ?

Un protocole a été mis en place. Il consiste à isoler immédiatement l'enfant ou l'agent porteur du virus. Par la suite, la famille est appelée et la personne conduite chez le médecin. Si le cas est avéré, alors l'établissement enclenchera la procédure qui consiste à établir une première liste de cas contacts transmise à l'ARS qui prendra le relais.





A quel moment une école pourrait-elle fermer ?

A ce sujet, Christian Mendivé indique que "la décision sera prise par le préfet en coordination avec l'ARS".

Si un nombre trop important de cas contacts est avéré, alors la classe, ou l'école, sera fermée . "Mais nous n'en sommes pas encore là", rassure le directeur académique qui a longuement travaillé avec les services des la mairies pour que les écoles soient un lieu sûr. "Je pense que nous avons bien fait les choses puisque bien qu'ils aient été alertés sur le cas de Covid à Lucciana, trois quart des parents des enfants des autres classes de maternelle ont déposé leur enfant à l'école ce vendredi matin.", reprend-il.