Carnet de deuil - Rogliano - Macinaggio - Olmeta du Cap

Rogliano - Macinaggio - Olmeta du Cap

Michel SCANIGLIA, son époux,

Feu Jean-Claude, Monique, Philippe, Bruno, ses enfants,

Stéphanie et Christophe, Emilie et Olivier, Joël et Alicia, Jean-Michel,

ses petits-enfants chéris, Ange-Marie, Raphaël, Paul-Marie, Antoine,

ses arrière-petits-enfants adorés,

Les enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants de Feux Simon SCANIGLIA et Henri SCANIGLIA,

Les familles ; AGRATI, ALBERTINI, ANDREANI, AMADEI, AMANDOLEA,

BIONDI, CUOMO, FILLON, FRANCILLON, GRILLASCA, MELONI, MIAILLE,

PERISSET, SCANIGLIA, SCOTTO, VINCIGUERRA, VITALI,

Tous ses parents, alliés et amis

Ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de



Madame Mireille SCANIGLIA née GRILLASCA

Ancienne institutrice à Rogliano-Macinaggio

Survenu le 3 avril 2025 à l’âge de 87 ans



La famille recevra les condoléances ce jour vendredi 4 avril à partir de 10 heures en l’église Sant Agnellu de ROGLIANO.

La cérémonie religieuse sera célébrée en cette même église à 16 heures.

La famille tient à remercier chaleureusement Tipi, pour sa présence bienveillante, le Docteur Pierre Patrice pour ses bons soins, Alexandra, Karine, Laurence, Laetitia, Marie. et Valérie, ses infirmières dévouées, Christian, Florent et Marie, ses kinés, et Sandrine son aide à domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

-----

Pompes Funèbres Corses MORGANTI 04.95.31.15.18.